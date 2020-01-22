24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بن بيه يدعو إلى تأصيل "المواطنة السعيدة" لصدّ الفكر المتطرف
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- عندما يعاني طفلك من آلام البطن .. ابحث عن هذه الأسباب
- قرّاء شباب يتوّجون "القاتل الأشقر" وديوان الميموني
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (88)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (62)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (58)
- القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب - (52)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية للقصور الكلوي تنظّم تبرعًا بالدم في "أنزا"
تحت شعار "أُحب الحياة، إذن سأتبرّع بدمي"، شهد المركز الصحي تدّارت أنزا العليا في أكادير حملة للتبرع بالدم، أشرفت على تنظيمها جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي في أنزا، بتنسيق مع مركز تحاقن الدم بأكادير وبمشاركة متطوعي ومنخرطي الجمعية وساكنة الحي.
عبد الرحيم بياض، رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الحملة "مكّنت من تعزيز بنك الدم بـ60 كيسا، خلاصة تبرع منخرطي ومتطوعي الجمعية بدمهم خلال هذه المبادرة الإنسانية".
وأضاف بياض أن "الخصاص الذي ما فتئ يشهده مخزون الدم وحاجة المرضى إلى هذه المادة الحيوية دفع الجمعية إلى تنظيم هذه الحملة، ونروم من ورائها تعزيز ثقافة التبرع بالدم لفائدة مرضى المدينة، كما تأتي في إطار مساهمة الجمعية في كل المبادرات الإنسانية الهادفة إلى الالتفاتة للمحتاجين لهذه المادة".
وختم رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا تصريحه لهسبريس بتوجيه الشكر إلى مركز تحاقن الدم بأكادير وإلى كل "المساهمين في تنزيل هذه المبادرة، وكذا إلى المتبرعين من مختلف الفئات العمرية"، مضيفا أن "المحملة مرّت في أجواء تنظيمية متميزة، على أمل أن تتكرّر مثيلاتها في هذه المنطقة".