24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  2. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  3. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  4. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

  5. تطوان تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعية للقصور الكلوي تنظّم تبرعًا بالدم في "أنزا"

جمعية للقصور الكلوي تنظّم تبرعًا بالدم في "أنزا"

جمعية للقصور الكلوي تنظّم تبرعًا بالدم في "أنزا"
‬رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 22 يناير 2020 - 06:38

تحت شعار "أُحب الحياة، إذن سأتبرّع بدمي"، شهد المركز الصحي تدّارت أنزا العليا في أكادير حملة للتبرع بالدم، أشرفت على تنظيمها جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي في أنزا، بتنسيق مع مركز تحاقن الدم بأكادير وبمشاركة متطوعي ومنخرطي الجمعية وساكنة الحي.

عبد الرحيم بياض، رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الحملة "مكّنت من تعزيز بنك الدم بـ60 كيسا، خلاصة تبرع منخرطي ومتطوعي الجمعية بدمهم خلال هذه المبادرة الإنسانية".

وأضاف بياض أن "الخصاص الذي ما فتئ يشهده مخزون الدم وحاجة المرضى إلى هذه المادة الحيوية دفع الجمعية إلى تنظيم هذه الحملة، ونروم من ورائها تعزيز ثقافة التبرع بالدم لفائدة مرضى المدينة، كما تأتي في إطار مساهمة الجمعية في كل المبادرات الإنسانية الهادفة إلى الالتفاتة للمحتاجين لهذه المادة".

وختم رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا تصريحه لهسبريس بتوجيه الشكر إلى مركز تحاقن الدم بأكادير وإلى كل "المساهمين في تنزيل هذه المبادرة، وكذا إلى المتبرعين من مختلف الفئات العمرية"، مضيفا أن "المحملة مرّت في أجواء تنظيمية متميزة، على أمل أن تتكرّر مثيلاتها في هذه المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.