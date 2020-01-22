جمعية للقصور الكلوي تنظّم تبرعًا بالدم في "أنزا"

‬رشيد بيجيكن من أكادير

تحت شعار "أُحب الحياة، إذن سأتبرّع بدمي"، شهد المركز الصحي تدّارت أنزا العليا في أكادير حملة للتبرع بالدم، أشرفت على تنظيمها جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي في أنزا، بتنسيق مع مركز تحاقن الدم بأكادير وبمشاركة متطوعي ومنخرطي الجمعية وساكنة الحي.

عبد الرحيم بياض، رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الحملة "مكّنت من تعزيز بنك الدم بـ60 كيسا، خلاصة تبرع منخرطي ومتطوعي الجمعية بدمهم خلال هذه المبادرة الإنسانية".

وأضاف بياض أن "الخصاص الذي ما فتئ يشهده مخزون الدم وحاجة المرضى إلى هذه المادة الحيوية دفع الجمعية إلى تنظيم هذه الحملة، ونروم من ورائها تعزيز ثقافة التبرع بالدم لفائدة مرضى المدينة، كما تأتي في إطار مساهمة الجمعية في كل المبادرات الإنسانية الهادفة إلى الالتفاتة للمحتاجين لهذه المادة".

وختم رئيس جمعية "سند" لمرضى القصور الكلوي بتدارت أنزا تصريحه لهسبريس بتوجيه الشكر إلى مركز تحاقن الدم بأكادير وإلى كل "المساهمين في تنزيل هذه المبادرة، وكذا إلى المتبرعين من مختلف الفئات العمرية"، مضيفا أن "المحملة مرّت في أجواء تنظيمية متميزة، على أمل أن تتكرّر مثيلاتها في هذه المنطقة".