توزيع حافلات صهريجية ومدرسية بإقليم السراغنة

إبراهيم مغراوي

استفادت 16 جماعة ترابية قروية بإقليم السراغنة من تسع شاحنات صهريجية وخمس عشرة سيارة للنقل المدرسي، تم توزيعها، الثلاثاء، مولها مجلس جهة مراكش أسفي لفائدة المجلس الإقليمي للمنطقة المذكورة.

وبحضور كل من هشام السماحي، عامل قلعة السراغنة، وأحمد اخشيشين، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، وعبد الرحيم واعمرو، رئيس المجلس الإقليمي، تسلم رؤساء الجماعات الترابية القروية المعنية مفاتيح هذه الشاحنات الصهريجية وسيارات النقل المدرسي.

وترمي مبادرة سيارات النقل المدرسي إلى محاربة الهدر بقطاع التعليم، من خلال تمكين تلاميذ هذه الجماعات القروية الذين لا يستفيدون من الإيواء بالداخليات ودور الطالب والطالبة من تسهيل وصولهم إلى فصولهم الدراسية بمؤسساتهم التعليمية البعيدة.

أما الشاحنات الصهريجية، فاستفادت منها جماعات ترابية قروية تعاني من شح وانقطاع مستمر للماء الصالخ للشرب، كحل مؤقت في انتظار بشبكة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة سلمت حافلة جديدة لفريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم، مولت من طرف المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.