24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  2. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  3. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  4. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

  5. تطوان تتصدر مدن المملكة الأكثر استقبالا للأمطار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توزيع حافلات صهريجية ومدرسية بإقليم السراغنة

توزيع حافلات صهريجية ومدرسية بإقليم السراغنة

توزيع حافلات صهريجية ومدرسية بإقليم السراغنة
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 22 يناير 2020 - 05:15

استفادت 16 جماعة ترابية قروية بإقليم السراغنة من تسع شاحنات صهريجية وخمس عشرة سيارة للنقل المدرسي، تم توزيعها، الثلاثاء، مولها مجلس جهة مراكش أسفي لفائدة المجلس الإقليمي للمنطقة المذكورة.

وبحضور كل من هشام السماحي، عامل قلعة السراغنة، وأحمد اخشيشين، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، وعبد الرحيم واعمرو، رئيس المجلس الإقليمي، تسلم رؤساء الجماعات الترابية القروية المعنية مفاتيح هذه الشاحنات الصهريجية وسيارات النقل المدرسي.

وترمي مبادرة سيارات النقل المدرسي إلى محاربة الهدر بقطاع التعليم، من خلال تمكين تلاميذ هذه الجماعات القروية الذين لا يستفيدون من الإيواء بالداخليات ودور الطالب والطالبة من تسهيل وصولهم إلى فصولهم الدراسية بمؤسساتهم التعليمية البعيدة.

أما الشاحنات الصهريجية، فاستفادت منها جماعات ترابية قروية تعاني من شح وانقطاع مستمر للماء الصالخ للشرب، كحل مؤقت في انتظار بشبكة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وبهذه المناسبة سلمت حافلة جديدة لفريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم، مولت من طرف المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.