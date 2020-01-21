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الرئيسية | جهات | زيارة ملكية مرتقبة ترفع "التأهب" في مدينة أكادير

زيارة ملكية مرتقبة ترفع "التأهب" في مدينة أكادير

زيارة ملكية مرتقبة ترفع "التأهب" في مدينة أكادير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:20

تستعد مدينة أكادير، على امتداد الأيام القليلة الجارية، لاستقبال الملك محمد السادس، الذي يحط رحاله بـ"عاصمة سوس"، خلال الأسبوع الجاري، بغية إعطاء الانطلاقة لعديد المشاريع؛ أبرزها "افتتاح المنطقة الحرة، ومخطط التسريع الصناعي، والبرنامج المندمج لأكادير، فضلا عن تأهيل قصبة أكادير أوفلا، وسوق الأحد، ومشروع تحلية مياه البحر".

وتمضي الاستعدادات بشكل متسارع، في مختلف الأحياء والمدارات الرئيسية للمدينة، حيث زين أغلبها بأشجار النخيل، كما أعيد طلاء العديد من الأرصفة، فيما يشهد مدخل المدينة تحسينات طفيفة، لاقت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اجتاحتها صور بعض الأماكن التي يجري إصلاحها قبيل أيام عن الزيارة الملكية المرتقبة.

وإلى جانت مدينة أكادير، أوردت مصادر محلية أن الملك محمدا السادس سيزور كذلك منطقة "أشتوكن"، وبالضبط جماعتي "إينشادن" و"إيمي مقورن"؛ وهو ما حتم على رئيسي المجلسين البلدين لأكادير وأشتوكن صالح المالوكي والحسين أزكاغ عدم الحضور إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، حسب ما أوردته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغرب اقوى الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:29
مازلت اتذكر قبل اكتر من 6 سنوات تم بناء محطة للحافلات بمدينة تيزنيت الى الان لم يتم فتح ابوابها والسبب ان الملك لم يشرف على زيارة اكادير وبالتالي مجموعة من المشاريع التي ستخلق فرص الشغل لم ترى النور في المنطقة التي همشها المسؤولين كثيرا
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18
2 - مغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:36
هل اقليم تاونات تحت نظام خارجي لعين يكرهها لهذه الدرجة ؟ الا يعلم هؤولاء المسؤولين اللصوص ان هذا الاقليم يعاني من ابسط الأشياء المشروعة و المتوفرة بكثرة في مدن اخرى أم حقا بهذا تشجعون الهجرة و ترك هذا الاقليم . اذا كان الأخير هو الحل فستندمون و الله ههه
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5
3 - سيمو الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:38
مزيان جلالة الملك يزور المدن و يعطي الإنطلاقة ديال المشاريع .. مي أنا كنتسائل علاش جلالة الملك في 20 عام ديال الحكم عمروا زار مدينة السطات عاصمة الشاوية و يطلق فيها مشاريع ؟ .. للأسف مدينة السطات كتعاني من تهميش مقصود مع القرب الشديد ديالها لكازا .. ما كاين لا خدمة لا بنية تحتية مزيانة لا شركات و لا وزينات و حتى الشركات ديال الكابلاج لي كانت في طريق برشيد و قريبة للسطات سايرين كيحولوهم للنواصر .. البطالة و قلة الشغل كتقتل الشباب يوم مورا يوم في عاصمة الشاوية .. يا ريت لو أن جلالة الملك يتخطى مرحلة العهد القديم و يفرحنا بالقدوم ديالو و يأسس مشاريع ( خاصة الشركات حيث هي فين كتكون الخدمة) عندنا لي غتفيد الساكنة بزااف .. انشري هسبريس
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8
4 - امليل ابوريان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:40
مرحبا بجلالة الملك
ستحيا اكادير من جديد بهاته الزيارة الملكية الميمونة
في ظل تدشين مجموعة من المشاريع التي ستعطي نفسا جديدا لاكادير ولساكنة ان شاء الله.
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14
5 - aratif الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:49
عاش الملك محمد السادس نصره الله و ايده الملك الحنون
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5
6 - غضبات الملك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:55
* زيارة ملكية ميمونة إلى أكاديرمدينة الأبطال و الشجعان .
*متمنياتنا لجلالة الملك موفور الصحة و الهناء .
* سكان أكاديرمعرفون بصدقهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل .
*كما أتمنى من مسؤولي المدينة ألا يغضبوا جلالة الملك ،
و ألا يكونوا كباقي المدن . و لتكن أول مرة ، لا نسمع فيها
غضبة ملكية في ختام الزيارة المولوية .
* لقد سئمنا من سماع غضبات الملك.
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0
7 - simo danmark الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:58
لماذا المسؤولين دائما يتأهبون خوفا من غضبة ملكية؟ هدا السؤال يبين ان هؤلاء المنتخبون متهاونين ومقصرين في المسؤولية الملقاة على عاتقهم .ومدينة اكادير أصبحت مدينة لا يحبذها السياح لتردي الخدمات فيها من المطار الى الفندق مرورا بعدة مرافق غير صالحة ولا تعطي الوجه المشرف للمغرب....نتمنى ان تكون هناك غضبة ملكية من الدرجة الأولى
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8 - سعيد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:20
زيارة ميمونة لصاحب الجلالة اطال الله في عمره وشكرا لملكنا العضيم
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