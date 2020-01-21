24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
- جلدك أصفر وبطنك منتفخ وبولك داكن .. حذار من التهاب الكبد
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (81)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (62)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (47)
- القوات الجوية الملكية تقتني رادارات مضادة للصّواريخ و"الدرونات" - (44)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زيارة ملكية مرتقبة ترفع "التأهب" في مدينة أكادير
تستعد مدينة أكادير، على امتداد الأيام القليلة الجارية، لاستقبال الملك محمد السادس، الذي يحط رحاله بـ"عاصمة سوس"، خلال الأسبوع الجاري، بغية إعطاء الانطلاقة لعديد المشاريع؛ أبرزها "افتتاح المنطقة الحرة، ومخطط التسريع الصناعي، والبرنامج المندمج لأكادير، فضلا عن تأهيل قصبة أكادير أوفلا، وسوق الأحد، ومشروع تحلية مياه البحر".
وتمضي الاستعدادات بشكل متسارع، في مختلف الأحياء والمدارات الرئيسية للمدينة، حيث زين أغلبها بأشجار النخيل، كما أعيد طلاء العديد من الأرصفة، فيما يشهد مدخل المدينة تحسينات طفيفة، لاقت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اجتاحتها صور بعض الأماكن التي يجري إصلاحها قبيل أيام عن الزيارة الملكية المرتقبة.
وإلى جانت مدينة أكادير، أوردت مصادر محلية أن الملك محمدا السادس سيزور كذلك منطقة "أشتوكن"، وبالضبط جماعتي "إينشادن" و"إيمي مقورن"؛ وهو ما حتم على رئيسي المجلسين البلدين لأكادير وأشتوكن صالح المالوكي والحسين أزكاغ عدم الحضور إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، حسب ما أوردته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ستحيا اكادير من جديد بهاته الزيارة الملكية الميمونة
في ظل تدشين مجموعة من المشاريع التي ستعطي نفسا جديدا لاكادير ولساكنة ان شاء الله.
*متمنياتنا لجلالة الملك موفور الصحة و الهناء .
* سكان أكاديرمعرفون بصدقهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل .
*كما أتمنى من مسؤولي المدينة ألا يغضبوا جلالة الملك ،
و ألا يكونوا كباقي المدن . و لتكن أول مرة ، لا نسمع فيها
غضبة ملكية في ختام الزيارة المولوية .
* لقد سئمنا من سماع غضبات الملك.