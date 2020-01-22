معطلون يطالبون بفتح تحقيق في توظيفات بطاطا

محمد آيت حساين

طالب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بإقليم طاطا رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص تصريح نائب برلماني عن حزب الاستقلال بالإقليم ذاته، ادعى فيه أنه توسط لأزيد من أربعة عشر مرشحا في مباراة التعاقد الأخيرة.

ووصف المكتب المسير لفرع الجمعية سالفة الذكر الخطوة التي أقدم عليها ممثل الأمة في البرلمان بـ "سابقة فريدة وخطيرة"، مشيرا إلى أن البرلماني ذاته اعترف في مهرجان خطابي بدوار إشت الأسبوع الماضي، على هامش الانتخابات الجزئية التي عرفتها جماعة فم الحصن، بتدخله المباشر عن طريق إجراء اتصالات بالهاتف من أجل توظيف أربعة عشر مرشحا في مباراة التعاقد الأخيرة.

وأضاف البيان الصادر عن الفرع المذكور، والذي توصلت هسبريس بنسخة منه، "وإذ نؤكد كجمعية وطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا على ما يعنيه ذلك من تدخل مباشر وسافر في شؤون المباريات وضرب لمصداقية مباريات التعليم والمديرية الإقليمية للتعليم بطاطا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومختلف القائمين على الشأن التربوي، وعلى رأسهم الوزارة الوصية على القطاع".

وأعلن الفرع سالف الذكر إدانته لسياسة الزبونية والمحسوبية وللتدخلات السافرة في مباراة التعليم من طرف البرلماني المذكور، وشجبها التواطؤ المفضوح بين هذا البرلماني وبين جهات معينة خدمة لمترشحين معينين في ضرب فاضح وصارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية مباراة التعليم، مستنكرا استغلال النفوذ من طرف برلماني طاطا خدمة للبعض وإضرارا بالبعض الآخر.

وحمّل المصدر ذاته المسؤولين المشرفين على قطاع التعليم والبرلماني ذاته المسؤولية في ضرب مصداقية المباريات ومبدأ تكافؤ الفرص المتبجح بهما، مطالبا رئيس النيابة العامة وعامل الإقليم والوزارة الوصية بفتح تحقيق حول تصريح البرلماني المعني والكشف عن الجهات التي اتصل بها والتي توسط لصالحها.

كما طالب البيان ذاته بإعادة المباراة في المناصب المذكورة، والتي شابتها الخروقات والتجاوزات والتدخلات.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء، تتصل جريدة هسبريس الإلكترونية بهاتف مكتب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا، قصد نيل تعليقه في الموضوع؛ إلا أن الهاتف ظل يرن ولا أحد يجيب.