24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟ عدد المشاركين : 51554
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  3. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تسعيرة "الحد الأدنى" لطاكسيات طنجة تصل 7 دراهم‎

تسعيرة "الحد الأدنى" لطاكسيات طنجة تصل 7 دراهم‎

تسعيرة "الحد الأدنى" لطاكسيات طنجة تصل 7 دراهم‎
أيوب صدور
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:21

أعلن مكتبان محليان لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، وهما الجامعة الوطنية التقدمية للنقل والمكتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عن زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد 7 دراهم كحد أدنى للرحلة خلال الفترة النهارية و10،5 دراهم خلال الفترة الليلية، ابتداء من يوم الـ23 من يناير الجاري.

ويأتي قرار زيادة درهمين في تسعيرة الحد الأدنى لرحلة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة البوغاز، حسب بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بعد لقاءات متواصلة عديدة مع الجهات الوصية على القطاع وموافقتها مع تحفظ هذه الأخيرة على الزيادة في العداد.

أحمد الساحلي، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية التقدمية للنقل سيارات الأجرة، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الزيادة تقتصر على تسعيرة الحد الأدنى فقط، مشيرا إلى أن تسعيرة كل الخطوط تبقى بدون زيادة وسيتم الاحتفاظ بالتعريفة نفسها المتعارف عليها.

وخلف هذا القرار ردود أفعال متباينة من لدن فعاليات المجتمع المدني حيال هذه الإشكالية، التي تزيد من استنزاف القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الإطار، قال كمال الديان، الفاعل الجمعوي والمستشار الإعلامي لجمعية بيت المبدع فرع طنجة، إن التسعيرة الجديدة المقترحة من طرف مهنيي وأرباب سيارات الأجرة غير مناسبة لخطوط كثيرة، معطيا المثال بالخط الرابط بين مسنانة وبين المحطة الطرقية الجديدة، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسافة الفاصلة بين بوخالف وبين المحطة الطرقية الجديدة.

وأضاف الديان، في تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادة ستزيد من الضغط على بعض الخطوط بالمقارنة مع أخرى، كما أنه من شأنها المساهمة في ترويج ظاهرة النقل السري وما يرافقها من مشاكل، معتبرا إياها غير قانونية في ظل عدم التأشير عليها من قبل السلطات المختصة والوصية على القطاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبع الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:33
مبروك عليكم يا أصحاب الطاكسيات ، رغم انكم تنتمون الى الطبقة الكادحة ، اظن انكم فرحانين بزاف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ayad الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:40
c'est le système de l'enrichissement du riche au dépend du pauvre qui s'appauvrit au regard d'un gouvernement sans pouvoir
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - زواقي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:42
اعتماد 7 دراهم كحد أدنى معمول به في كثير من المدن منها تطوان الجديدة سطات ....... وهذه المدن أقل رواجا من مدينة طنجة التي أصبحت ثاني قطب اقتصادي بعد الدار البيضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.