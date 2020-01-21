تسعيرة "الحد الأدنى" لطاكسيات طنجة تصل 7 دراهم‎

أيوب صدور

أعلن مكتبان محليان لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، وهما الجامعة الوطنية التقدمية للنقل والمكتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عن زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد 7 دراهم كحد أدنى للرحلة خلال الفترة النهارية و10،5 دراهم خلال الفترة الليلية، ابتداء من يوم الـ23 من يناير الجاري.

ويأتي قرار زيادة درهمين في تسعيرة الحد الأدنى لرحلة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة البوغاز، حسب بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بعد لقاءات متواصلة عديدة مع الجهات الوصية على القطاع وموافقتها مع تحفظ هذه الأخيرة على الزيادة في العداد.

أحمد الساحلي، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية التقدمية للنقل سيارات الأجرة، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الزيادة تقتصر على تسعيرة الحد الأدنى فقط، مشيرا إلى أن تسعيرة كل الخطوط تبقى بدون زيادة وسيتم الاحتفاظ بالتعريفة نفسها المتعارف عليها.

وخلف هذا القرار ردود أفعال متباينة من لدن فعاليات المجتمع المدني حيال هذه الإشكالية، التي تزيد من استنزاف القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الإطار، قال كمال الديان، الفاعل الجمعوي والمستشار الإعلامي لجمعية بيت المبدع فرع طنجة، إن التسعيرة الجديدة المقترحة من طرف مهنيي وأرباب سيارات الأجرة غير مناسبة لخطوط كثيرة، معطيا المثال بالخط الرابط بين مسنانة وبين المحطة الطرقية الجديدة، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسافة الفاصلة بين بوخالف وبين المحطة الطرقية الجديدة.

وأضاف الديان، في تصريح لهسبريس، أن هذه الزيادة ستزيد من الضغط على بعض الخطوط بالمقارنة مع أخرى، كما أنه من شأنها المساهمة في ترويج ظاهرة النقل السري وما يرافقها من مشاكل، معتبرا إياها غير قانونية في ظل عدم التأشير عليها من قبل السلطات المختصة والوصية على القطاع.