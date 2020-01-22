لقاء يبحث تثمين القصور والقصبات بإقليم ميدلت

محمد ايت حساين

ترأس المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الثلاثاء بمقر العمالة، اللقاء التشاوري والتشخيصي لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على مستوى الإقليم، من أجل بلورة تشخيص تشاركي للقصور والقصبات بمختلف الجماعات الترابية.

وتسعى الجهات المنظمة لهذا اللقاء، الذي حضره المدير الوطني لبرنامج تثمين القصور والقصبات بالمغرب، والكاتب العام للعمالة، وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية، (تسعى) إلى الخروج بمقترحات كفيلة بالمساهمة في وضع أسس الإستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025.

وتم خلال هذا اللقاء التشاوري والتشخيصي، المتعلق ببلورة إستراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025، تقديم الخطوط العريضة لبرنامج تثمين القصور والقصبات، وعرض حصيلة البرنامج على مستوى إقليم ميدلت، وعرض أهم الإكراهات والمكتسبات.

وأكد المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، في كلمته بالمناسبة، على "أهمية هذه القصور والقصبات في الهوية المغربية باعتبارها من الموروث الثقافي، ووجب الاعتناء بها والحفاظ عليها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن برنامج تثمين القصور والقصبات على مستوى إقليم ميدلت يهدف إلى تحسين ظروف العيش الاقتصادية والاجتماعية والسكنية لفائدة الساكنة المحلية، وخلق إطار يعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي تشكله القصور والقصبات.

وبخصوص منهجية التدخل في البرنامج سالف الذكر فإن الإدارة المكلفة به تعتمد مقاربة تشاركية تروم الالتقائية، من خلال تنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين التنمويين ومبادراتهم وتدخلاتهم المتعلقة بتنمية القصور والقصبات؛ وذلك بناء على رؤية موحدة، ومشاركة السكان المحليين ومواكبتهم من أجل تقوية قدراتهم وخلق الأنشطة المدرة للدخل لفائدتهم.

ومن المنتظر تحقيق مجموعة من الأهداف المتوخاة من بلورة الإستراتيجية المذكورة، خصوصا على مستوى إقليم ميدلت، من خلال تأهيل ثلاثة قصور بكل من مدينة ميدلت (قصر بوزملا) وجماعة سيدي حمزة (قصر زاوية سيدي حمزة) وجماعة كرس تعلالين (قصر اسغدان)، مع برنامج دعم أنشطة اقتصادية لفائدة جمعيات وتعاونيات بالقصور ذاتها.

كما تم في اللقاء ذاته عرض حصيلة البرنامج على مستوى إقليم ميدلت، وأشغال الترميم ورد الاعتبار التي عرفتها مجموعة من القصور والقصبات، وتقديم معطيات حول القصور النموذجية بالإقليم.