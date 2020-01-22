وعود وراء تعليق محتجين اعتصاما بتغجيجت‬

مصطفى البكار

بعد ثمانية أيام من الاعتصام المتواصل، بسبب رفضهم إقامة صهاريج للصرف الصحي بالقرب من منازلهم، قرر سكان بدوار تاكموت الكائن بواحة تغجيجت إقليم كلميم، اليوم الثلاثاء، تعليق شكلهم الاحتجاجي مباشرة بعد الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية كلميم وادنون مساء أمس الإثنين.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد خلص اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لولاية كلميم وادنون، بحضور ممثلين عن الساكنة المتضررة المقدرة بأزيد من 4000 نسمة، إلى تحديد موعد أقصاه مطلع الأسبوع القادم لإيفاد لجنة مكونة من مختلف الأطراف والمصالح المعنية من أجل البحث عن مقترح بديل للعقار موضوع النزاع قصد اتخاذه كمكان لإنشاء صهاريج مشروع التطهير السائل بعيدا عن التجمعات السكانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المنبثقة عن المعتصم أصرت خلال أشغال الاجتماع على ضرورة توقيع محضر بخصوص الزيارة القادمة للجنة المرتقبة، ضمانا لعدم تكرار واقعة سنة 2018، إذ أصدرت السلطات الإقليمية قرارها القاضي بوقف الأشغال، وتراجعت عنه.

وفي هذا الإطار قال حسن ميروش، المحامي بهيئة أكادير وعضو اللجنة الممثلة للسكان المتضررين: "أكدنا في الاجتماع أن دفاعنا من أجل رفع الضرر عن أهالينا بتاكموت هو نفسه دفاعنا عن ضرورة إنجاز مشروع الصرف الصحي، لكن بمواصفات تحمي السلامة الصحية للجميع".

من جانبه أوضح أحمد وغزن، الفاعل بمنطقة تغجيجت، أن "الساكنة لها الثقة الكاملة في شخص الكاتب العام لولاية كلميم وادنون من أجل السير قدما بهذا الملف نحو بر الأمان؛ على اعتبار أنه سبق له الأمر بوقف الأشغال في وقت سابق وأقر بالضرر المحدق بالمنطقة".

وأكمل المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "سنبقى دائما على أتم الاستعداد من أجل العودة إلى معتصمنا بأشكال نضالية غير مسبوقة في حالة عدم وفاء الأطراف المسؤولة بتعهداتها".