تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

نظمت مؤسسة القصر الكبير للتنمية حملة طبية متعددة التخصصات، بالوحدتين الطبيتين المتنقلتين ومستشفى القصر الكبير، والمركز الصحي بالمعسكر القديم ودار الشباب 3 مارس.

الحملة نظمت تحت إشراف عمالة إقليم العرائش، بشراكة مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن ومندوبية وزارة الصحة بالعرائش، والمجلس الإقليمي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبتعاون مع جمعية سبيل الشفاء للأعمال الخيرية والكشفية الحسنية المغربية.

وفي إطار العمل المشترك تم تنظيم عدة لقاءات مع كل من مندوب وزارة الصحة بالإقليم، ومدير مستشفى القصر الكبير ورئيسة جمعية سبيل الشفاء، لوضع الترتيبات اللازمة، "قصد إحكام التنظيم وحسن سير الحملة، ووضع مسار تنظيمي واضح المعالم لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في تسهيل الولوج إلى العلاجات الطبية للفئات المجتمعية التي تتسم بالهشاشة".

ووصل عدد المستفيدين من الحملة إلى 1473 مستفيدا موزعين على الشكل التالي: الكشف القبلي عن الجلالة 230، الكشف عن أمراض العيون 240، جراحة العيون 122، جراحة الجلد 2، أمراض الصدر 91، أمراض الجلد 73، أمراض الروماتيزم 166، أمراض السكري 46، أمراض الحنجرة والأذن 124، القلب 65، المعدة 110، الصور المهبلية 19، الطب العام 75.