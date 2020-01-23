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الرئيسية | جهات | جمعيةٌ بالنّاظور تشكو "المنع" من عرض مسرحية‬

جمعيةٌ بالنّاظور تشكو "المنع" من عرض مسرحية‬

جمعيةٌ بالنّاظور تشكو "المنع" من عرض مسرحية‬
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 23 يناير 2020 - 07:30

اشتكت جمعية أمزيان بالناظور من قرار المنع الذي طال نشاط عرضها مسرحية "ثاخشبت"، الذي كان مزمعا يومي 10 و11 من شهر فبراير القادم بالمركب الثقافي بالمدينة ذاتها.

وجاء في شكاية موجهة إلى السلطات الوصية: "تفاجأت الجمعية برفض مدير المركب الثقافي للناظور تسلم الطلب من رئيسها دون تعليل القرار".

واعتبرت الجمعية في الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن "القرار يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، والظهير الشريف رقم 202-02-1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03-01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية".

واتهمت الجمعية مدير المركب الثقافي بالناظور بـ"خرق حق جمعية أمزيان في الاستفادة من قاعة المركب الثقافي باعتبارها قاعة عمومية، والذي نص عليه منشور الوزير الأول رقم 28/99 بتاريخ 05 نونبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات".

والتمست الجمعية من السلطات الوصية "التدخل العاجل والفوري قصد إنصافها من المعاملات غير القانونية الممارسة من المسؤول القائم على إدارة المركب الثقافي".

وتعليقا على الموضوع قال مصطفى قالو، مدير المركب الثقافي بالناظور: "قرار منع الجمعية من تنظيم النشاط جاء بناء على عدم احترامها بعض الشّروط والإجراءات المعمول بها خلال تنظيمها الاحتفال بالسّنة الأمازيغية الأخير، والذي انحرف عن مساره الفني والثقافي".

وأضاف المتحدث ذاته أنه طلب من المنظمين في الجمعية ذاتها أخذ تصريح مسبق من طرف السلطات بعد خرقها الإجراءات المذكورة، مشيرا إلى "تعذر منح القاعة أصلا للجمعية في التاريخ المذكور لأنها غير شاغرة".

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