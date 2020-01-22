سلطات إملشيل تزيح الثلوج وتنقذ حياة رضيع

هسبريس من ميدلت

تمكنت السلطة المحلية بدائرة إملشيل، إقليم ميدلت، مساء الأربعاء، من نقل طفل رضيع رأى النور قبل ثلاثة أيام بدوار أقانوين إلى المركز الصحي بإملشيل، لإسعافه وتقديم العلاجات الضرورية له، بعدما ظل يعاني من آلام في البطن وإمساك حاد.

ووفق معطيات وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس فإن مكان تواجد الطفل الرضيع وأسرته يبعد عن مركز إملشيل بحوالي 20 كيلومترا، وكانت الطريق إليه مقطوعة بسبب الثلوج التي عرفتها المنطقة أمس واليوم.

المصادر ذاتها أوضحت أن رئيس دائرة إملشيل وقائد القيادة تدخلا فور توصلهما بإشعار من أعوان السلطة حول الوضعية الصحية للرضيع، إذ انتقلا إلى المكان مصحوبين بآليات كسح الثلوج، لفتح الطريق المؤدية إلى دوار أقانوين، والوصول إلى المعني لنقله إلى المستشفى.

وذكرت المصادر نفسها أن الرضيع نقل على وجه السرعة إلى المركز الصحي بإملشيل، حيث قدمت له العلاجات الضرورية ووضع تحت المراقبة الطبية، مشيرة إلى أن حالته مستقرة وسيتم الاحتفاظ به في المؤسسة الصحية إلى أن تتحسن حالته.