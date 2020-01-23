افتتاح قنصليتين عامّتين جديدتين في مدينة العيون

هسبريس من الرباط

افتتحت جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بالعيون.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو.

كما افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم أيضا، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وخصص لذلك حفل تدشين حضره الوزير بوريطة ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.

وبذلك تحضر 5 تمثيلية دبلوماسية في العيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار، التي جرى افتتاحها في يونيو الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة، التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.