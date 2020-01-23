24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية
- رواية زوجة المحامي
- قتيلان في تحطم طائرة قرب العاصمة السلفادورية
فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة (5.00)
تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب (5.00)
علماء أفارقة يقدمون صورة بديعة لتعايش المسلمين بالقارة السمراء (5.00)
ماكرون ينفجر غضبا ضد عناصر الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس (5.00)
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة (5.00)
- "إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية" - (85)
- البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة - (46)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (41)
- فرنسا تكسّر "الهيمنة الأمريكية" وتعقد صفقات عسكرية مع المملكة - (40)
- الجزائر تستقبل وزراء خارجية "دول الجوار الليبي" - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
افتتاح قنصليتين عامّتين جديدتين في مدينة العيون
افتتحت جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بالعيون.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو.
كما افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم أيضا، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وخصص لذلك حفل تدشين حضره الوزير بوريطة ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.
وبذلك تحضر 5 تمثيلية دبلوماسية في العيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار، التي جرى افتتاحها في يونيو الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة، التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
أتمنى لهذه المدينة أن تتحول إلى عاصمة للجنوب بأكمله⚘
إذا كنت لا تعرف هاتين الدولتين فهما لا يعرفان ما يسمى جمهورية صحراوية بومدينية قدافية كاستروية لازالت تبحث عمن يعترف بها داخل أروقة الأمم المتحدة هاتان الدولتان هما عضوان كاملو العضوية داخل الإتحاد الإفريقي عكس الكيان الوهمي الذي لم يعد يعترف به حتى داخل هذا الإتحاد سوى 13 دولة إفريقية من بينها الجزائر وج إفريقيا
الحرب لن تندلع ياعزيزي اللهم إن أعلنها شنقريحة كما فعل بومدين في أمكالة 1 أين فر من المعركة القايد صالح وعبدالعزيز مجاهد وبعض الجنيرالات الذين تحولوا إلى جزارين خلال العشرية الكحلة وبزناسة بعد مجيئ خليفة بومدين أما مرتزقة الرابوني فوالله لن يستطيعوا خوض حرب نظامية ضد المغرب لأنهم يعلمون ألا حول لهم ولا قوة إلا بالعسكر الجزائري
سلام
و اليابان و ربما حتى دولة جنوب افريقيا او الجزائر