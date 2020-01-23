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الرئيسية | جهات | افتتاح قنصليتين عامّتين جديدتين في مدينة العيون

افتتاح قنصليتين عامّتين جديدتين في مدينة العيون

افتتاح قنصليتين عامّتين جديدتين في مدينة العيون
هسبريس من الرباط
الخميس 23 يناير 2020 - 11:30

افتتحت جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بالعيون.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو.

كما افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم أيضا، قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وخصص لذلك حفل تدشين حضره الوزير بوريطة ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.

وبذلك تحضر 5 تمثيلية دبلوماسية في العيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار، التي جرى افتتاحها في يونيو الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة، التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - atlass الخميس 23 يناير 2020 - 11:40
اللهم زد وبارك يا رب العالمين ،اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.الحق يعلو ولا يعلى عليه.نرجو من الدول المعاكسة لوحدة المغرب ان تستفيق من سباتها وترجع إلى رشدها.
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91
2 - سمير الخميس 23 يناير 2020 - 11:41
البوليساريو تحتضر نصيحة لصحراويين بالجبهة ذخول للوطن في أسرع وقت او سيتم توزيعكم في الجزائر كلاجئين
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77
3 - سامي الخميس 23 يناير 2020 - 11:41
هنيئا لمدينة العيون المغربية بهذا الحدث الكبير ،
أتمنى لهذه المدينة أن تتحول إلى عاصمة للجنوب بأكمله⚘
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66
4 - كريم الخميس 23 يناير 2020 - 11:41
والله اول مرة اسمع بهذان الدولتان لكن ما يفعله المغرب الان هو رمزي اكر منو واقعي لانو على الارض سيتغير كل شيئ ان اغير الوضع على الارض فمثلا لو اندلعت حرب لا قدر الله لن ترى هذه القنصليات مفتوحة في 24 ساعة على العموم لو كانت فعا الصحراء مغربية فبالتوفيق وان كانت غير ذالك وجب ارجاعها لاهلها
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-178
5 - mostafa الخميس 23 يناير 2020 - 11:47
أتذكر خلال سنوات الدراسة 85/86 كان مدرس يقول بخصوص الصحراء المغربية هناك معطيات لا يريد المغرب أن يستعملها في ذلك الوقت لم نكن نستوعب السبب لكن الآن و إفريقيا تخلصت من معظم حكامها الفاسدين غير المغرب من نهجه و النتائج كما ترون.
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13
6 - السلام عليكم الخميس 23 يناير 2020 - 11:53
فلتتفرج الجارة الجزائر على انتصارات الديبلوماسية المغربية في قضية الصحراء ولتصفق للاعب بوريطة.المغرب خطط لهذا المخطط حينما كانت الجزائر منشغلة بالعهدة الرابعة والخامسة. انه الهروب الجماعي الإفريقي من المعترك الجزائري الى المعترك المغربي
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19
7 - مغربي فرحان الخميس 23 يناير 2020 - 11:54
كما قال ناس الغيوان : دقا تابعا دقا و شكون يحد الباس ؟ هههه
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13
8 - المساري الخميس 23 يناير 2020 - 11:55
ليلة أمس فقط قال الرئيس الجزائري تبون في لقائه مع الصحافة أنه سيناضل من أجل إستقلال جمهورية الصحراء وسيبقى النظام الجزائري يناضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، عنجهية النيف وعقدة حرب الرمال ، الصحراء مغربية ،
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31
9 - مسيرة شعب الخميس 23 يناير 2020 - 11:59
المغرب يسير بخطوات ثابتة ، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربيتها.
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16
10 - مغربي الخميس 23 يناير 2020 - 11:59
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية الشريفة و على المغاربة المغرب الاحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار
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11
11 - اوس ورقلة الخميس 23 يناير 2020 - 12:03
على جبهة البوليسارو ان تترجل وتفتح قنصليتها هي كدالك في بوكراع طبعا دولة في التراب الجزائري او بالاحرى جمهورية تندوف
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6
12 - Hamid fra الخميس 23 يناير 2020 - 12:04
Monsieur avant de coumanter il faut savoir la géographie du Maroc le Sahara marocain reste marocaine vive le roi le peuple et je suis fière d être marocain
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6
13 - الخميس الخميس 23 يناير 2020 - 12:06
تحية تقدير وإحترام لوزيرنا في الخارجية ومزيدا من الانتصارات إنشاء الله ونطالب بإطلاق إسمه على معلمة من المعالم في أرضنا العزيزة.
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7
14 - رضوان لعلاللي الخميس 23 يناير 2020 - 12:08
اولا بتوفيق لي الدبلوماسية الغربية يحقد لبغى وديروا لبغيتو حنا في بلادنا انا بيت نجبكم من الاخير اهادوك بوخريوا والله ولو تكون ديالكم وهاد من المتحيلات لبقي دخلتو ليها الصحره صحراؤنا وغادين نبقوا فيها وليمابغاش يمشيي يقلب على شي وطن يجي فية اما صاحب التعليق رقم 3 وسير وكولها ليهم وضاهر لي انت من الخونة لاكنت مغربي وجدودك لي دخلو فرنسا المغرب وادا وكنت من المرتزقة قعود ورتاح وخلي الشتة تب عليكم وعليهم وانا ولد قلعة السراغنة وسدين ليكم فمكم وانت والمرتزقة وسط الصحرة
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4
15 - نجيم الخميس 23 يناير 2020 - 12:14
قنصليات خارجية و تمويل مغربي %100 لان هذه الدول فقيرة لا تتوفر على الامكانيات لفتح السفارات و ما بالك بالقنصليات و زد على ذلك لا يوجد أي مواطن من هذه الدول في المغرب (الخبز ديالنا كنوكلوه للبراني)
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-30
16 - مغربي جنوبي الخميس 23 يناير 2020 - 12:15
إلى بخيل في التفكير رقم 4 المسمى كريم
إذا كنت لا تعرف هاتين الدولتين فهما لا يعرفان ما يسمى جمهورية صحراوية بومدينية قدافية كاستروية لازالت تبحث عمن يعترف بها داخل أروقة الأمم المتحدة هاتان الدولتان هما عضوان كاملو العضوية داخل الإتحاد الإفريقي عكس الكيان الوهمي الذي لم يعد يعترف به حتى داخل هذا الإتحاد سوى 13 دولة إفريقية من بينها الجزائر وج إفريقيا
الحرب لن تندلع ياعزيزي اللهم إن أعلنها شنقريحة كما فعل بومدين في أمكالة 1 أين فر من المعركة القايد صالح وعبدالعزيز مجاهد وبعض الجنيرالات الذين تحولوا إلى جزارين خلال العشرية الكحلة وبزناسة بعد مجيئ خليفة بومدين أما مرتزقة الرابوني فوالله لن يستطيعوا خوض حرب نظامية ضد المغرب لأنهم يعلمون ألا حول لهم ولا قوة إلا بالعسكر الجزائري
سلام
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18
17 - simo soussi الخميس 23 يناير 2020 - 12:22
الله علييييييك يا ناصر . و الله احتا خدام هاد السيد . الرباط حولها العيون ههههه . البوليزاريو تلفت ليها الحلوفة
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6
18 - الى كريم الخميس 23 يناير 2020 - 12:29
يا جارنا الجزائري، لا أظن ان عندك كل العناصر التي تخول لك الدخول في أمور لا تخصك، الصحراء بالنسبة للمغاربة توازي او اقل قليلا قضية القدس و فلسطين، استرجعناها من اسبانيا كما استرجعنا كل مناطقنا الأخرى و يبقى ان نحرر مدننا السليبة في الشمال. لكن من اجل تقريب الامر لك، انت الواقع تحت شلال التزييف الاعلامي في بلدك، الصحراء مرتبطة منذ القدم بالدولة المركزية (الامبراطورية الشريفة كما سميت بلادنا منذ القدم) و الارتباط هذا يكون بالبيعة، اي ان القبائل (اكانت في الصحراء او في الشمال او في الشرق او الغرب) تبايع السلطان، و هذا امر مؤكد بالنسبة لقبائل الصحراء و معترف به حتى من طرف محكمة العدل الدولية التي اكدت وجود هذه العلاقة، اذن لا وجود لدولة وهمية في صحرائنا و لا وجود لشعب مستقل، كلهم مغاربة و هذا الامر امر ذاخلي يخصنا و لا دخل لا لفلان و لا لعلان فيه، و جمهورية السراب هاته التي ارادو صنعها انطلاقا من تندوف لا يسمع بها احد سوى عرابيها. و هي في المراحل الاخيرة في التحلل ان شاء الله.
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5
19 - El facil الخميس 23 يناير 2020 - 12:35
تلك الدول التي تقدمت بالطلب في الاتحاد الإفريقي لتوقيف الوهم عندما عادت المملكة الى الاتحاد الإفريقي عليكم فتح تمثيليات في أقاليمنا الجنوبية حتى يرتفع العدد لنرى من هم معنا ومن هم ضدنا.
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1
20 - عبدالرحيم 2 الخميس 23 يناير 2020 - 12:36
وسيخرج علينا إبراهيم الرخيص وخارجية النظام الحاضن للمرتزقة بقولهم أن هذه المستجدات لا تغير من الواقع شيئا ناسين ومتناسين أن الواقع الذي لا يتغير فعلا هو السراب المترسب في عقولهم والواقع المأساوي بمخيمات تندوف
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2
21 - أمنا الأرض الخميس 23 يناير 2020 - 12:38
الرئيس الجزائري قال بأنه سيدعم البوليزاريو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا استفزاز وأي استفزاز. لذلك فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم وبهذه الطريقة الذكية.
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3
22 - فدواششش الخميس 23 يناير 2020 - 12:42
افتتاح مقر قنصليات في مدن الصحراء المغربية العزيزة أمر طبيعي ،لكنه شوكة في حلق حكام الجزاءر العسكر.. الحكام اللذين لا يخجلون من أنفسهم، يتشبتون بجمهورية بومدين والقذافي ايام الحرب الباردة منذ السبعينات . وتقرير مصير الشعب الصحراوي.. وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ،مفردات متجاوزة ، علقت في مخيلة الحكام يؤمنون بها داءما. .العالم كله تغير.. عصر العولمة ، الانترنيت ، مواقع التواصل الاجتماعي.. شيوخ الجزاءر العسكر لا شغل لهم سوى الصحراء.. لايعيرون ثورة الشعب الجزاءري الشقيق أي اهتمام.. ثم الخطير ، هو مشكل تقسيم ليبيا، ثم الجزاءر من طرف ..... لاقتسام الثروات النفطية في البلدين .. كمغاربة لا نتمنى ذالك للاشقاء في ليبيا و الجزاءر .. ونتمنى لشيوخ الجزاءر العسكر أن يستيقظوا من سباتهم، ويتركوا شأن المملكة المغربية والصحراء المغربية، لأن الخطر اصبح يهدد القطر الجزائري الشقيق.... وبه وجب الإعلام والسلام.. مواطن مغربي ...
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3
23 - Collége Atlas inezgane الخميس 23 يناير 2020 - 12:44
انشاء الله ستاتي بعدها قنصليات دول عظمى مثل فرنسا اسبانيا وامريكا و كندا
و اليابان و ربما حتى دولة جنوب افريقيا او الجزائر
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3
24 - مغربي أمازيغي صحراوي الخميس 23 يناير 2020 - 12:45
سيجن جنون كبير مرتزقة الجنرالات ليهدىء من غضب المحتجزين بمخيمات تندوف بقوله أن ذلك لن يغير من الواقع شيئا والواقع أن المدن الصحراوية المغرببة في تغير مدهل يوما بعد يوم والخيام البالية في بؤس على حالها مند 44 سنة
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4
25 - مبادرات جيدة الخميس 23 يناير 2020 - 12:45
بالتوفيق لوزارة الخارجية بصفة خاصة وللمغرب وللأشقاء الأفارقة بصفة عامة. مرحبا بإخواننا الأفارقة في بلدهم الثاني
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