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مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة بالمغرب

مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 23 يناير 2020 - 12:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

العرائش: 25 ملمترا - ميدلت: 8 ملمترات - آسفي: 7 ملمترات - أكادير: 6 ملمترات - شفشاون وافران والصويرة: 5 ملمترات - القنيطرة: 4 ملمترات.

تطوان و الجديدة والمحمدية: 3 ملمترات - طنجة: ملمتران اثنان - تازة: ملمتر واحد - وجدة والرباط و مكناس و سيدي سليمان ومراكش : أقل من ملمتر.

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