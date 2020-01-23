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مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة بالمغرب
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
العرائش: 25 ملمترا - ميدلت: 8 ملمترات - آسفي: 7 ملمترات - أكادير: 6 ملمترات - شفشاون وافران والصويرة: 5 ملمترات - القنيطرة: 4 ملمترات.
تطوان و الجديدة والمحمدية: 3 ملمترات - طنجة: ملمتران اثنان - تازة: ملمتر واحد - وجدة والرباط و مكناس و سيدي سليمان ومراكش : أقل من ملمتر.