كشوفات طبية تكافح البرد في "تامدا" بسيدي بنور‬

أيوب صدور من تطوان

استفاد قرابة 650 شخصا يعانون الهشاشة الاجتماعية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، بدوار أولاد جرار التابع ترابيا لجماعة تامدا من إقليم سيدي بنور، تنزيلا لأهداف برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد.

عز الدين المنوني، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي بنور، أوضح أن القافلة الطبية، التي جاءت مدعومة من إحدى الجمعيات العاملة في الميدان الاجتماعي، شهدت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من مختلف الأعمار خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.

وأضاف المسؤول الإقليمي، في تصريحه لهسبريس، أن "الحملة كانت فرصة لتقريب الخدمات والفحوصات الطبية المختصة، دعما للتغطية الصحية، في الطب العام وأمراض الصدر والجهاز التنفسي والصحة الإنجابية إلى جانب وأمراض النساء والولادة وطب العيون وطب الأسنان وقياس البصر".

وأشار المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي بنور إلى أن "التحرك الخيري عرف كذلك تقديم أنشطة موازية للتحسيس والوقاية وحملة لتشخيص أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى إجراء تحاليل مخبرية للكشف"، مؤكدا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات المستفيدين".