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الرئيسية | جهات | اجتماع يتدارس التنمية القروية بجبال الأطلس بتنغير

اجتماع يتدارس التنمية القروية بجبال الأطلس بتنغير

اجتماع يتدارس التنمية القروية بجبال الأطلس بتنغير
محمد ايت حساين
الجمعة 24 يناير 2020 - 06:23

ترأس حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، اليوم الخميس بمقر العمالة، الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية لليقظة لقيادة مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس بإقليم تنغير، الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA).

وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول أهم منجزات مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس إلى غاية نهاية سنة 2019، وتقديم برنامج سنة 2020.

وتطرق منسق المشروع في عرض له خلال هذا الاجتماع إلى أهم الإنجازات المتمثلة في تنمية سلاسل الإنتاج النباتي، وذلك بغرس 100 هكتار من التفاح، وهي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إحداث تعاونيتين للخدمات تم تجهيزها بالمعدات اللازمة بمبلغ إجمالي يناهز 2.6 ملايين درهم.

ومن الإنجازات أيضا، يضيف المسؤول ذاته، "تنمية سلاسل الإنتاج الحيواني؛ وذلك من خلال توزيع رؤوس "الدمان" ومعالجة الماشية من الطفيليات وخلق مشاريع مدرة للدخل بمبلغ إجمالي ناهز 1.7 ملايين درهم؛ فضلا عن التجهيز الهيدروفلاحي وفك العزلة، وذلك عبر استصلاح سبعة كيلومترات من السواقي وحماية الأراضي الفلاحية، وبناء مسلكين قرويين، بمبلغ إجمالي يقدر بـ19.7 ملايين درهم".

وأكد المتحدث ذاته أنه في ما يخص برنامج سنة 2020 فقد تمت برمجة عدة أنشطة بمبلغ إجمالي يقدر بـ23.6 ملايين درهم، موزعة على الإنتاج النباتي بـ0.6 ملايين درهم، والإنتاج الحيواني بـ3.8 ملايين درهم، والتجهيز الهيدروفلاحي وفك العزلة بـ19.2 مليون درهم.

واختتم هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم تنغير، وحضره مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، وممثلو الغرفة الفلاحية الجهوية، وممثل المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة المعنيون بهذا البرنامج، (اختتم) بإصدار توصيات مهمة ستساعد على حسن إنجاز المشروع في الآجال المحددة وتحقيق الوقع الإيجابي لدى الساكنة المستفيدة.

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