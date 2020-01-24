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الرئيسية | جهات | مقاييس الأمطار .. الجديدة تتصدر المدن المغربية

مقاييس الأمطار .. الجديدة تتصدر المدن المغربية

مقاييس الأمطار .. الجديدة تتصدر المدن المغربية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 24 يناير 2020 - 13:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- الجديدة: 34 ملمتر

- العرائش: 13 ملمتر

- أكادير: 12 ملمتر

- الدار البيضاء-أنفا: 10 ملمتر

- شفشاون: 09 ملمتر

- آيت ملول: 07 ملمتر

- الصويرة: 06 ملمتر

-النواصر وسطات: 05 ملمتر

- الرباط ومكناس وبنسليمان : 04 ملمتر

- طنجة والقنيطرة وبني ملال: 02 ملمتر

-تطوان وفاس وإفران: 01 ملمتر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد ياسين الجمعة 24 يناير 2020 - 14:46
اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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