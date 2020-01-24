مقاييس الأمطار .. الجديدة تتصدر المدن المغربية

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- الجديدة: 34 ملمتر

- العرائش: 13 ملمتر

- أكادير: 12 ملمتر

- الدار البيضاء-أنفا: 10 ملمتر

- شفشاون: 09 ملمتر

- آيت ملول: 07 ملمتر

- الصويرة: 06 ملمتر

-النواصر وسطات: 05 ملمتر

- الرباط ومكناس وبنسليمان : 04 ملمتر

- طنجة والقنيطرة وبني ملال: 02 ملمتر

-تطوان وفاس وإفران: 01 ملمتر