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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد. كما ستبقى الأجواء غائمة حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من شمال ووسط البلاد، والواجهة المتوسطية والسايس، والريف، والأطلس والمنطقة الشرقية مع سقوط بعض الثلوج فوق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط.
أما بباقي جهات البلاد، فستبقى السماء غائمة جزئيا بوجه عام. وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بضباب محلي فوق السواحل الوسطى، وذلك خلال الليل والصباح. فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية بجنوب المنطقة الشرقية.
أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية، وبالسهول والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالساحل المتوسطي، بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب أو الغرب بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و00 درجة بالمرتفعات، وما بين 01 و06 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 06 و11 درجات بالواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وبباقي جهات الأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط، وولماس، ومابين 13 و18 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، ومابين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل الجنوبية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و28 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين أصيلا ورأس كانتان.