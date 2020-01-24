24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:45
|16:30
|18:55
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخيانة الزوجية
- لايا تفتتح المقر الجديد للقنصلية الإسبانية بالرباط
- تساقطات مطرية تُحول أزقة البيضاء إلى برك مائية
- انتشار فيروس "كورونا" يفرض "الحجر الصحي" على مدن صينية
- عبد السلام وادو يقترب من تدريب منتخب إفريقي
بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية" (5.00)
الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)
عبد الصمد الإدريسي .. مغربي يتفوّق على "أبطال البيتزا" في إيطاليا (5.00)
شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)
- الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا - (65)
- قيادات البوليساريو تهاجم مدريد بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية - (60)
- المساجد تطلب الغيث .. وخطباء يحذرون من الذنوب - (58)
- "الحدود البحرية" تؤجل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية إلى الجزائر - (43)
- هل تنهي تداعيات الأزمة الليبية الخلافات بين دول الاتحاد المغاربي؟ - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تساقطات مطرية تُحول أزقة البيضاء إلى برك مائية
الساعة تشير إلى السابعة مساءً..المكان شارع آنفا، ثلّة من المواطنين ينتظرون الضوء الأخضر للعبور على ممر الراجلين. إلى هنا يبدو الوضع عادياً، فإذا بسيارةٍ تمر مسرعةً فوق حفرة متوسطة الحجم تملؤها أوراق بلاستيك متّسخة، فتتطاير مياه الأمطار المتسخة وتلوث ثياب أحد الواقفين.
كلمات عفوية تطايرت من أفواه المارة من هنا وهناك، لتخلق جوّا من التشنّج، ملقية باللائمة على السائق "المتهوّر"، الذي برّأ ذمته من الضرر وحمّل المسؤولية للسلطات، قبل أن ينطلق بسرعة تزيد عن سابقتها. مشهد استغرق بضع ثوانٍ فقط، لكنه يكشف "التنافر" الدائم بين الراجلين والسائقين الذي تزداد حدّته في موسم الأمطار بهذه المدينة.
التساقطات المطرية على قلّتها إذن كشفت ضعف البنيات التحتية في بعض المحاور الطرقية بالقطب المالي للمملكة، حيث بدا عشرات "البيضاويين" مستائين من الهشاشة التي تسمها، منادين، عبر الشبكات الاجتماعية، بتسريع الأشغال التي تروم إعادة تأهيل الطرق والأرصفة.
ويصطدم سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة بغياب الأرصفة في بعض الشوارع، نتيجة الأشغال التي تباشرها الشركات المعنية بإصلاح الطرقات، أو تكون هذه الأرصفة مليئة بالأتربة الناجمة عن بقايا أوراش البنية التحتية، ما يجعلها تتحول إلى برك مائية ممتلئة بالأوحال.
وعن طبيعة المشاكل التي تواجه ساكنة الدار البيضاء خلال موسم الأمطار، قال المهدي ليمينة، فاعل مدني، إن "البنيات التحتية مهترئة في العديد من المناطق بالمدينة، حيث تنقطع الإنارة العمومية أحيانا، إلى جانب المشاكل التي تخص قنوات الصرف الصحي".
وأضاف ليمينة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمطار تبرز العيوب التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية للمملكة"، ثم استدرك: "هناك أوراش مفتوحة تفتقد لعنصر محوري يتعلق بالحكامة، إذ لا نعرف تواريخ انتهاء الأشغال التي تهمّ الطرقات والأرصفة".
وأوضح الفاعل المحلي أن "هذه الأشغال يفترض أن يتم الانتهاء منها في فصل الصيف، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الشركات في الشتاء"، وزاد: "مشاريع لا تخضع للمراقبة والمتابعة الدائمة، ما تنتج عنه المماطلة من لدن الشركات المعنية في إنهاء الأشغال، ما يستلزم فرض غرامات مالية عليها".