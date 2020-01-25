التأهيل الحضري لواد لاو يحظى بـ200 مليون درهم

هسبريس من الرباط

تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 200 مليون درهم من أجل تمويل اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج التأهيل الحضري لجماعة واد لاو خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.

وتهدف الاتفاقية، التي توجد في طور المصادقة، إلى إدماج أحياء الجماعة ضمن النسيج الحضري وتمكين الساكنة من الولوج إلى التجهيزات الأساسية الضرورية، بغية المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والرقي بمركز جماعة ولاد لاو، بالنظر إلى مؤهلاتها، والتي تجعل منها قطبا واعدا للتنمية.

ويتضمن برنامج التدخل محور التهيئة الحضرية عبر تأهيل الطرق والقناطر، وتهيئة الأزقة، وإحداث مواقف السيارات ومحطة طرقية ونافورات، وتجديد شبكة الإنارة العمومية، إلى جانب ترميم وإصلاح المساجد، وإحداث مقبرة، وبناء مقر جديد للجماعة.

أما على مستوى التأهيل البيئي فيروم البرنامج إحداث محطة لتخزين ونقل النفايات، ودعم برنامج شواطئ نظيفة، واستكمال تهيئة ضفاف الوديان وتشجيرها، وتهيئة الحدائق العمومية، وتأهيل الطريق الساحلي.

وبخصوص قطاع التعليم والثقافة، يروم البرنامج إعطاء دفعة جديدة للفنون من خلال بناء مسرح. كما سيجري إحداث مركز للتكوين المهني، وتعميم بناء وحدات التعليم الأولي، وإصلاح مؤسسات التعليم الابتدائي، وتوسعة إعدادية 3 مارس، وإحداث ثانوية جديدة.

كما سيقدم برنامج التأهيل الحضري لجماعة واد لاو دفعة للبنيات التحتية خدمة لشباب المدينة، من خلال بناء قاعة مغطاة وعدة ملاعب قرب، وإكمال بناء الملعب الكبير، وإحداث مكتبات للقرب، وإعادة هيكلة المركز الصحي، وخلق قسم للمستعجلات، وتوفير التجهيزات الطبية وسيارة إسعاف.

وحسب نص الاتفاقية، يشارك في تمويل البرنامج، الذي ستشرف على تتبع أشغاله لجنة برئاسة عامل إقليم تطوان، كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (35 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (20 مليونا)، ووزارة الشباب والرياضية (18 مليون درهم)، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة (15 مليون درهم)، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة (5 ملايين درهم).

وتساهم في الاتفاقية كل من وزارة والأوقاف والشؤون الإسلامية (10 ملايين درهم)، ووزارة الفلاحية والصيد البحري (10 ملايين درهم)، وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة (40 مليون درهم)، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (20 مليون درهم)، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر (2 ملايين درهم)، ووكالة الحوض المائي اللكوس (8 ملايين درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (3 ملايين درهم)، والمجلس الإقليمي لتطوان (3 ملايين درهم).