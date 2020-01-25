آليات لجماعة القباب تستخرج مواد "مقلع متوقف"

حميد رزقي من بني ملال

ضبطت اللجنة الإقليمية للمقالع بعمالة خنيفرة آليات تابعة لجماعة القباب وهي تعمل بصفة عشوائية على استخراج كميات مهمة من مواد "التوفنا" من مقلع متوقف منذ سنة 2018 بمنطقة تشكرونت.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن اللجنة الإقليمية عاينت جرافة في ملكية جماعة القباب، كان يقودها سائق الجماعة، وشاحنتين في ملكية نفس الجهة كانتا تعملان على حمل هذه المواد المستخرجة لتسوية مسلك طرقي بدوار "لندة" بجماعة القباب.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن اللجنة الإقليمية انتقلت إلى مكان إفراغ الشحنات بالمسلك الطرقي المذكور، حيث تمت معاينة الأشغال المنجزة على طول حوالي 1000 متر وعرض 03 أمتار وبسمك يتراوح بين 3 و8 سنتمترات، من طرف جماعة القباب في غياب أي دراسة تقنية مسبقة، وبدون أي مداولات للمجلس في الموضوع.

وقدرت اللجنة الإقليمية الكمية المنقولة بحوالي 150 مترا مكعبا، وإثر ذلك أمرت بالتوقيف الفوري لاستغلال هذا المقلع العشوائي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة فقد استمعت مصالح الدرك الملكي (البيئة) لرئيس مجلس جماعة القباب وباقي السائقين، وتم تأكيد هذه الوقائع في محاضر رسمية من المنتظر أن تأخذ مجراها القضائي.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح رئيس جماعة القباب، المنتمي الى العدالة والتنمية، أنه في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لرؤساء الجماعات، حاول من جانبه في إطار التفاعل مع مطالب الساكنة التي راسلته كتابيا وشفويا لفك العزلة عنها إصلاح بعض المسالك اعتمادا على إمكانيات الجماعة الذاتية وباتفاق مسبق مع رب المقلع.

وقال المتحدث ذاته إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجماعة بهذا العمل، فقد سبق لها خلال سنوات 2012 و2013 و2019 أن استغلت متلاشيات المقلع لإصلاح الطرق والمسالك التي تصبح، خاصة في فصل الشتاء، في حالة يرثى لها بسبب تضاريس الجماعة ونوعية تربتها.

وذكر الرئيس أنه سبق أن استغل هذه المتلاشيات ولم يسبق لأي جهة أن تدخلت، كما حدث بدوار "عمّار" و"تغزوت البرج" بمنطقة ملوية عام 2019، مؤكدا أن الدائرة التي استهدفه غير تابعة له سياسيا، ما يعني أن الأمر لا يخرج عن إطار الاستجابة لمطالب الساكنة وليس خدمة أجندة سياسية أو انتخابية كما يروج البعض.