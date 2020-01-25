إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ببيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت السلطات المحلية لبيوكرى، من حجز كميات هامة من المواد منتهية الصلاحية وغير القابلة للاستعمال أو الاستهلاك بمستودع سري بحي التوامة وسط المدينة.

وتتضمن المحجوزات مواد غذائية ومصبرات ومواد للتجميل وعلب مشروبات ومواد للتنظيف، "يُشكل استمرار ترويجها خطرا على صحة المستهلك"، حسب مصدر مسؤول.

وباشرت لجنة مختلطة عملية إتلاف المواد المحجوزة غير الصالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه العملية الاستباقية للسلطات المحلية بمدينة بيوكرى "في إطار ضمان الجودة وملاءمة مواصفات المنتجات مع احتياجات ورغبات المستهلك، وتطبيقا للقوانين الخاصة بحماية المستهلك".