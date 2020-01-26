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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد.
كما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا، حيث أن الفرصة مهيأة لنزول أمطار ضعيفة متبقية فوق أقصى الشمال الغربي للبلاد، وذلك خلال الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق شمال المملكة وصافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات البلاد.
وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بضباب محلي فوق السواحل الوسطى والجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح. أما الرياح فستهب معتدلة إلى ضعيفة من الشمال وأحيانا من الغرب، وأحيانا من الغرب عموما فوق مجموع أنحاء المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجة بالمرتفعات، وما بين 01- و03 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 04 و11 درجة بشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسايس والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 12 و18 درجة بأقصى جنوب البلاد.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وستكون مابين 13 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 16 و21 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بأقصى جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالمتوسط وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.