"مريض تريبرتور" يخلّف انتقادات بمدينة شفشاون

هسبريس من شفشاون

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شفشاون صورة لمريض نقلته زوجته اضطرارياً إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في "تريبرتور"، وهي الصورة التي أثارت موجة من التعليقات السّاخرة والشاجبة في صفوف المجتمع الشفشاوني، الذي تحسّر على أوضاع المرضى والواقع الصحّي بالمدينة الذي تشوبه عدّة اختلالات وانتظارات.

وإذا كانت بلاغة الصورة ودلالاتها الصادمة والمُؤلمة تبوح بالكثير وتلخّص كل الكلمات والتعابير، وتضرب في العمق كرامة الإنسان وحقّه في التطبيب الكريم، فالمتأمّل فيها سيقف مجدّداً على حالة المستشفى الإقليمي التي بحّت الحناجر من أجل تصحيحها عبر دعم المرفق بالتجهيزات اللوجستيكية وبالأطر الطبيّة الكافية والضرورية، خاصة بقسم الإنعاش الذي يفتقر إلى طبيب مختص منذ شهور طويلة.