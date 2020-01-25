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الرئيسية | جهات | "مريض تريبرتور" يخلّف انتقادات بمدينة شفشاون

"مريض تريبرتور" يخلّف انتقادات بمدينة شفشاون

"مريض تريبرتور" يخلّف انتقادات بمدينة شفشاون
هسبريس من شفشاون
السبت 25 يناير 2020 - 20:02

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شفشاون صورة لمريض نقلته زوجته اضطرارياً إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في "تريبرتور"، وهي الصورة التي أثارت موجة من التعليقات السّاخرة والشاجبة في صفوف المجتمع الشفشاوني، الذي تحسّر على أوضاع المرضى والواقع الصحّي بالمدينة الذي تشوبه عدّة اختلالات وانتظارات.

وإذا كانت بلاغة الصورة ودلالاتها الصادمة والمُؤلمة تبوح بالكثير وتلخّص كل الكلمات والتعابير، وتضرب في العمق كرامة الإنسان وحقّه في التطبيب الكريم، فالمتأمّل فيها سيقف مجدّداً على حالة المستشفى الإقليمي التي بحّت الحناجر من أجل تصحيحها عبر دعم المرفق بالتجهيزات اللوجستيكية وبالأطر الطبيّة الكافية والضرورية، خاصة بقسم الإنعاش الذي يفتقر إلى طبيب مختص منذ شهور طويلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Said السبت 25 يناير 2020 - 20:16
قطاع الصحة يعاني مند زمن طويل، لكن المسؤول الأول في البلاد لم و لن يبالي بهذا القطاع، طالما يستقل و أهله الطائرة إلى باريس لأبسط الأمراض.
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52
2 - Momo السبت 25 يناير 2020 - 20:19
إنها دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون،و نحن أحسن من فرنسا،ما رأيك أسيهم العثماني في كلامك السالف ذكره أمام الكاميرات و الواقع المرير الذي نعايشه في المستشفيات و الادارات و المحاكم؟؟؟؟؟
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41
3 - الملاجظ السبت 25 يناير 2020 - 20:24
قالوا بأنه بهذا الواقع المزري يمكن أن يكونوا ملاذا بديلا عن الصين ضد وباء كورونا.
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7
4 - غيور السبت 25 يناير 2020 - 20:28
بالطبع ستخرج وزارة الصحة والمندوبية بتكذيب الامر . والقول ليس بمدينة شفشاون المغربية بل شفشاون التي توجد بدولة اخرى . او ان المريض وعاىلته رفضوا نقله بسيارة الاسعاف التي حضرت بكل استعجال وبها طبيب و الادوية.
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31
5 - Immigre السبت 25 يناير 2020 - 20:34
Le
Monde marocain l’année 2020 les malades bios en triporteur quelle honte au gouvernement marocain no
More comment
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13
6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 25 يناير 2020 - 20:35
هذا المنظر يتذكره محبي كرة القدم عندما نظمت بوركينافاسو كأس أفريقيا وكان المصابون داخل الملعب يحملون على تري بورتور
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14
7 - Me again السبت 25 يناير 2020 - 20:38
يجب على وزارة الصحة ان تستعمل تريبورتورات للإسعاف بدل سيارات الإسعاف الباهظة الثمن و المختبئة وراء جدران المستشفيات و التي تستعمل لنقل بضاءع المسؤولين او للسياحة الداخلية... سيارات اسعاف السيارات اي الديباناج موجودة كالفطريات في جميع مفترقات الطرق و على طول الطرق السيارة و امام كراجات الميكانيك اي مستوصفات السيارات و سط الاحياء الشعبية... السيارة احسن من الانسان المغربي بما فيها سائقيها و مالكيها. و الجميع يحترمها حتى تمر و تسير و تتوقف و تستريح اينما شائت فوق الزفت و البطون و الزليج و التراب و الغيس و العشب، سوى قرب بكراسات الازبال، حيث داءما وجود مكان او مكانين خاصين بالباركينغ في حالة الاكتضاض، لان السائق يفضل ان يقف امام البركاسة و لكن سيارته ابدا، ظنا انها يتشم الرائحة الكريهة التي يفضل ان يستنشقها بدل سيارته المحترمة!
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3
8 - لا للفساد السبت 25 يناير 2020 - 20:44
فساد القطاع الصحي بالشاون ما بعده فساد. يجب على وزير الصحة تصحيح هذا الخلل الخطير !!!!!!!!
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4
9 - said السبت 25 يناير 2020 - 20:53
الشاون أصبحت الاستثناء في قلة الأطر واللامبالاة. على وزارة الصحة أن تعالج مشاكل مستشفى محمد الخامس بكل جدية ومسؤولية وليس بسياسة الهروب إلى الأمام. انشري هسبريس
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4
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