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كُتّاب وآراء
"مريض تريبرتور" يخلّف انتقادات بمدينة شفشاون
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شفشاون صورة لمريض نقلته زوجته اضطرارياً إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس في "تريبرتور"، وهي الصورة التي أثارت موجة من التعليقات السّاخرة والشاجبة في صفوف المجتمع الشفشاوني، الذي تحسّر على أوضاع المرضى والواقع الصحّي بالمدينة الذي تشوبه عدّة اختلالات وانتظارات.
وإذا كانت بلاغة الصورة ودلالاتها الصادمة والمُؤلمة تبوح بالكثير وتلخّص كل الكلمات والتعابير، وتضرب في العمق كرامة الإنسان وحقّه في التطبيب الكريم، فالمتأمّل فيها سيقف مجدّداً على حالة المستشفى الإقليمي التي بحّت الحناجر من أجل تصحيحها عبر دعم المرفق بالتجهيزات اللوجستيكية وبالأطر الطبيّة الكافية والضرورية، خاصة بقسم الإنعاش الذي يفتقر إلى طبيب مختص منذ شهور طويلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
Monde marocain l’année 2020 les malades bios en triporteur quelle honte au gouvernement marocain no
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