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كُتّاب وآراء
المرابط يستقيل من رئاسة مجلس جماعة المضيق
كشف محمد المرابط السوسي، النائب البرلماني رئيس جماعة المضيق، عن قرار استقالته من منصبه بالجماعة، في خطوة وصفها عدد من متابعي الشأن العام بالمدينة بـ"المفاجئة".
وأكد محمد المرابط السوسي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لهسبريس خبر الاستقالة بالقول: "قدمت استقالتي من رئاسة جماعة المضيق، مع المحافظة على عضويتي بالمجلس".
وأرجع المستقيل دوافع قراره إلى "أسباب صحية محضة"، بينما نشر تدوينة قصيرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتب فيها: "عن قناعة والحمد لله، والله يربح".
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر مطلعة أن سبب استقالة رئيس جماعة المضيق مرتبط بخلافات قائمة بينه وبين عمالة الإقليم، مشيرة إلى أن هذه الخلافات بدأت في عهد العامل السابق الذي تقدم بدعوى قضائية ضد المرابط أمام المحكمة الإدارية بالرباط على خلفية اختلالات في مجال التعمير.