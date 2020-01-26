"طريق الموت" على إيقاع ارتفاع الحوادث بتزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

لا حديث بين المواطنين بإقليم تزنيت وبمنصات التواصل الاجتماعي المهتمة بمناقشة الشأن المحلي للمنطقة إلاّ عن الطريقة العشوائية، التي تطغى على عملية إنجاز مشروع ممر للدراجات بجنبات "طريق الموت" بين جماعة الركادة وتزنيت المدينة، والتي تسببت إلى حدود الساعة في وقوع حوادث سير متتالية.

حوادث متتالية

آخر الحوادث التي وقعت في هذا المقطع الطرقي كانت، الجمعة، إثر اصطدام وقع بين ثلاث سيارات خفيفة بعدما اضطر سائق إحداها إلى الدوس على الفرامل من أجل تجاوز أحد المطبات التي نصبتها الشركة المكلفة بالمشروع سالف الذكر، فوجد نفسه متورطا في حادثة تسببت في خسائر مادية جسيمة في العربات المصطدمة، وكادت تودي بحياة أحد الأشخاص لولا الألطاف الإلهية.

وبهذه الحادثة يكون عدد الحوادث المسجلة في الطريق الرابطة بين تزنيت وأولاد جرار قد تجاوز 20 حادثة في أقل من شهر ونصف، في الوقت الذي لا تزال المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل تلعب دور المتفرج، وغير قادرة على إرغام المقاولة المشرفة على المشروع على احترام دفتر التحملات، باستثناء تدخل ترقيعي قامت به قبل يومين، لكنه لم يُجد أي نفع مقارنة بعدد مستعملي هذه الطريق، الذي يتجاوز 5000 عربة يوميا.

خطر قائم

قال جمال البركاوي، الفاعل الجمعوي بجماعة الركادة وأحد مستعملي هذه الطريق بشكل يومي بحكم عمله بمدينة تزنيت، إن "الطريق الرابطة بين أولاد جرار وتزنيت صارت تشكل خطرا على مستعمليها، نتيجة العشوائية التي تطبع عملية إنجاز الممر الخاص بالدراجات، وما تعرفه من بطء في الأشغال، الشيء الذي تسبب في وقوع حوادث سير عديدة ومتتالية".

وعن أسباب توالي هذه الحوادث، أوضح البركاوي أن "الشركة المكلفة بالمشروع عمدت إلى نصب مجموعة من "المصائد" الناتجة عن عملية بناء مجاري المياه، وما صاحبها من رداءة واضحة وضعف في التشوير، ناهيك عن تطاير الغبار الذي يتسبب في حجب الرؤية عن السائقين".

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، على "ضرورة تدخل الجهات المسؤولة مركزيا بعد فشل المسؤولين المحليين في معالجة الإشكال، وإجبار الشركة الفائزة بصفقة توسيع الطريق على الرفع من وتيرة الأشغال، خصوصا بعد التدخل المحتشم للمديرية الإقليمية للتجهيز، الذي زاد من حدة الكارثة عوض إيجاد حل لها".

تدخل عامل الإقليم

ذكر المجلس الجماعي الركادة، في توضيح له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن "الكيفية التي تتم بها عملية إصلاح هذه الطريق غريبة نوعا ما"، متسائلا: "كيف بطريق عرضها الأصلي ستة أمتار وغير كاف أصلا، واليوم نستعمل نفس العرض لمرور الآليات، وفي الوقت ذاته للإصلاح؟".

" هذا العرض هو سبب مراسلتنا للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز حول ضيقها كون عدد مهم من أبناء الجماعة لقوا حتفهم فيها، وكان جوابه بأن الوزارة ستعمل على توسيعها، وهو المشروع الذي أعطى انطلاقته وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء بمعية عامل إقليم تزنيت ووالي ورئيس جهة سوس ماسة ورئيس المجلس الإقليمي، لكن للأسف تبين جليا أن هذه الاشغال التي دشنوها لا تليق بسمعتهم"، يضيف المجلس الجماعي.

ويشير توضيح المجلس إلى أن "المسؤول الأول والأخير عن هذه الحوادث الخطيرة والمميتة هي وزارة التجهيز ومن يمثلها بالإقليم، لذا نطلب من الوزارة ومن السيد العامل التدخل للحد من هذه الحوادث والإسراع في إنجاز هذا المقطع الذي لا يتجاوز طوله 17 كلم بأقل عدد من الأضرار".