مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة عبر أرجاء المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

- بنسليمان: 16 ملمترا - الرباط: 15 ملمترا - طنجة وإفران: 13 ملمترا - العرائش وسطات: 11 ملمترا - آسفي ومكناس: 10 ملمترات - القنيطرة: 9 ملمترات - المحمدية والنواصر وفاس: 8 ملمترات.

- تازة: 7 ملمترات - خريبكة: 5 ملمترات - الجديدة: 4 ملمترات - الدار البيضاء-أنفا: 3 ملمترات - تطوان: ملمتر واحد - بني ملال وبوعرفة والحسيمة ومراكش: أقل من ملمتر.