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الرئيسية | جهات | هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 يناير 2020 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول والسواحل الأطلسية، وذلك خلال الليل والصباح. أما الرياح فستهب معتدلة في غالب الأحيان، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما فوق باقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06- و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 02- و04 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بالواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وستتراوح مابين 14 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 18 و24 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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