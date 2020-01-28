24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)

  2. سلسلة جديدة تقرب الأطفال من معرفة تاريخ المملكة (5.00)

  3. شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)

  4. همسات أم هلوسات؟ (5.00)

  5. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 06:24

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس بارد نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، ومتقلبة الاتجاه أحيانا بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و00 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و05 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية،السهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية وجوار السواحل.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، السايس، السفوح الجنوبية الشرقية، هضاب الفوسفاط، ووالماس، وستتراوح مابين 19 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، غير أنه سيصبح هائجا محليا إلى قوي الهيجان خلال الزوال ما بين المهدية والصويرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.