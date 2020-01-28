توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس بارد نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، ومتقلبة الاتجاه أحيانا بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و00 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و05 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية،السهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية وجوار السواحل.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، السايس، السفوح الجنوبية الشرقية، هضاب الفوسفاط، ووالماس، وستتراوح مابين 19 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي، وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، غير أنه سيصبح هائجا محليا إلى قوي الهيجان خلال الزوال ما بين المهدية والصويرة.