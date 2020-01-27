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الرئيسية | جهات | توعّك سائحة صينية ينشر الخوف بمدينة شفشاون‬

توعّك سائحة صينية ينشر الخوف بمدينة شفشاون‬

توعّك سائحة صينية ينشر الخوف بمدينة شفشاون‬
هسبريس من تطوان
الاثنين 27 يناير 2020 - 15:15

أثار خبر إيداع مواطنة صينية الحجر الصحي بصفة احترازية وسط المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، وذلك للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا القاتل، موجة من الذعر في صفوف ساكنة الجوهرة الزرقاء.

وقالت مصادر متطابقة إن السائحة التي تنحدر من دولة الصين نقلت إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى سالف الذكر، عقب إحساسها بدوار، ليتم إخضاعها للفحوصات والكشوفات الطبية قبل أن تغادر المركز الاستشفائي فور تحسن حالتها.

في سياق متصل نفت مصادر هسبريس من داخل مستشفى محمد الخامس تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسائحة ولجت المرفق العمومي بسبب وضعها الصحي، وبعد إخضاعها للكشوفات والفحوصات تبين أن الأمر لا يعدو أن يكون نزلة برد (الرواح) لا تدعو للقلق.

وتناسلت الإشاعات والشكوك حول إصابة مواطنة من دولة أجنبية بفيروس كورونا، وهو المعطى الذي عززه توافد عشرات السياح على زيارة المدينة الزرقاء.

من جانبها حاولت هسبريس الاتصال بالدكتور العبيوي، مدير مستشفى شفشاون، قصد طمأنة الرأي العام المحلي والوطني، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم إرسال رسالة نصية تكشف هوية وغاية المتصل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل الاثنين 27 يناير 2020 - 15:23
والدولة خاصها تمنع دخول الصينيين لبلاد اصلا حتا يلقاو حل لهاد الفيروس حيت الدولة معنداش الامكانيات باش توقف هاد الفيروس الصين دولة قدها قداش ومقدوش عليه بقا غا المغرب مع تبارك الله قطاع الصحة عدنا من داكشي الرفيع غير دوك الاطباء اللي غادي يتكلفوا بهاد الحالة غادي ينتقل ليهوم وهوما بدورهوم عندوم عائلة ايوا كملوا من راسكوم
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2 - عبدالله الاثنين 27 يناير 2020 - 15:49
حتى الدول المجاورة للصين لا تستعمل هدا التهويل
و هل الصيني او غيره غير معرض لوعكة صحية
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3 - بنادم الاثنين 27 يناير 2020 - 15:55
حامل الفيروس رغم أنه يظهر في صحة جيدة فهو يقوم بنقله لجواره ...هذه هي خطورة الفيروس...صعب التحكم به ...اللهم نجنا من هذا الوباء...ما يجب على العالم بأكمله القيام به هو إلزامية إرتداء قناع يغطي الأنف والفم وكذلك حمل دهان يعقم به اليدين وكذلك غسلهما جيدا بالصابون
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4 - صابر الاثنين 27 يناير 2020 - 15:58
هذا حال السؤولون في هذا الوطن غياب ولا رقيب فحسبنا الله فيكم
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5 - hasan الاثنين 27 يناير 2020 - 16:07
النفي
نعم اننا نجيد النفي بميزة حسن جدا
الكل ينفي الوزارة و الأطباء و الممرضين و المواطن
ههههه
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