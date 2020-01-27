24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب
- سجن بوركايز يوضح ملابسات موت عارضة أزياء
- توقيف شخصين بشبهة نقل المخدرات نحو الرباط
- "المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)
شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)
- جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (123)
- الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" - (74)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب - (65)
- القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المدير الجهوي للصحة بطنجة يستقيل في عيد ميلاده
أعلن الدكتور إكرام عفيفي، المدير الجهوي للصحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، تقديم استقالته من هذا المنصب لـ"غياب الظروف المواتية للعمل"، وفق ما جاهر به أما عشرات الأطر الطبية والتمريضية على هامش احتفال بعيد ميلاده.
وقال الدكتور عفيفي، على هامش هذا الحفل الذي احتضنه مقر المديرية الجهوية بمدينة طنجة، "أنا رجل عملي وأحب ما أقوم به، لهذا ارتأيت تقديم الاستقالة بحكم أن الأجواء العامة غير مناسبة وغير مواتية".
وأضاف عفيفي مخاطبا مرؤوسيه وسط مكتبه: "لأني أحبكم، سأتقاسم معكم خبر تقديم استقالتي، وسأبقى معكم كإطار وموظف عادٍ مثلكم"، وفق تعبيره.
وأرجعت مصادر هسبريس هذا القرار المفاجئ إلى خلاف بين المسؤول الجهوي ووزير الصحة في ما يتعلق بأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة مستشفى شفشاون، في ظل إغلاق مصلحة الإنعاش به وافتقاره إلى طبيب مختص في التخدير، وهو المعطى الذي وقف عليه الوزير خالد آيت طالب خلال زيارته إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة شفشاون.