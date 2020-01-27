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المدير الجهوي للصحة بطنجة يستقيل في عيد ميلاده

المدير الجهوي للصحة بطنجة يستقيل في عيد ميلاده
هسبريس من تطوان
الاثنين 27 يناير 2020 - 23:55

أعلن الدكتور إكرام عفيفي، المدير الجهوي للصحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، تقديم استقالته من هذا المنصب لـ"غياب الظروف المواتية للعمل"، وفق ما جاهر به أما عشرات الأطر الطبية والتمريضية على هامش احتفال بعيد ميلاده.

وقال الدكتور عفيفي، على هامش هذا الحفل الذي احتضنه مقر المديرية الجهوية بمدينة طنجة، "أنا رجل عملي وأحب ما أقوم به، لهذا ارتأيت تقديم الاستقالة بحكم أن الأجواء العامة غير مناسبة وغير مواتية".

وأضاف عفيفي مخاطبا مرؤوسيه وسط مكتبه: "لأني أحبكم، سأتقاسم معكم خبر تقديم استقالتي، وسأبقى معكم كإطار وموظف عادٍ مثلكم"، وفق تعبيره.

وأرجعت مصادر هسبريس هذا القرار المفاجئ إلى خلاف بين المسؤول الجهوي ووزير الصحة في ما يتعلق بأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة مستشفى شفشاون، في ظل إغلاق مصلحة الإنعاش به وافتقاره إلى طبيب مختص في التخدير، وهو المعطى الذي وقف عليه الوزير خالد آيت طالب خلال زيارته إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة شفشاون.

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