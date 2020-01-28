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العرائش تستعد لاحتضان مهرجان "الفواكه الحمراء"

العرائش تستعد لاحتضان مهرجان "الفواكه الحمراء"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 04:27

في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المهرجان الوطني الرابع للفواكه الحمراء بمدينة العرائش، خلال شهر مارس المقبل، احتضن مقر العمالة اجتماعا ترأسه عامل الإقليم الذي قال إن "هذا القطاع يلعب دورا اقتصاديا مهما بالمغرب، حيث يوفّر على المستوى الاجتماعي حوالي 6 ملايين يوم عمل".

وأضاف المسؤول ذاته، بحسب بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "على المستوى الاقتصادي، تمثل صادرات الفواكه الحمراء الطازجة والمجمدة مصدرا هاما للعملة الصعبة بالمغرب"، مشيرا إلى أن "هذه التظاهرة الاقتصادية تعد فضاء هاما للالتقاء بين المهنيين والمهتمين والمستهلكين، ومناسبة للنهوض بالقطاع، ونافذة للترويج لهذا المنتوج".

ودعا عامل إقليم العرائش خلال الاجتماع الذي حضره رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلو المجالس المنتخبة، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء الصغيرة، وعميد الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، (دعا) إلى "تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجنة التنظيمية، من أجل نجاح هذه الدورة".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "الاجتماع عرف أيضا تقديم عرض مفصل حول التصور المقترح للمهرجان من طرف مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للكوس، تلته تدخلات للمنتخبين ومهنيي القطاع انصبت كلها حول الترتيبات الواجب اتخادها لإنجاح هذه التظاهرة".

وقد انتهى اللقاء، بحسب البلاغ، بالاتفاق على عقد سلسة من الاجتماعات التقنية والتنظيمية بحضور جميع الأطراف المعنية.

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