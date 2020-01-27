القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

قضت هيأة القضاء الجالس بالقاعة رقم 1 في المحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء اليوم، بإدانة "أستاذ تارودانت" بالحبس عشرة أشهر، منها ستّة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وقضت هيأة الحكم أيضا في حق الأستاذ بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، "التلميذة مريم. ض"، قدره 40000 درهم، وذلك في القضية التي عرفت بـ"تعنيف أستاذ لتلميذته".

ومن المرتقب أن يستأنف دفاع الأستاذ الحكم الصادر عن ابتدائية تارودانت، بعد حكم الإدانة، التي أوردت مصادر هسبريس أن هيأة الحكم استندت على شهادات عدد من تلاميذ الأستاذ.