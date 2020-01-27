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الرئيسية | جهات | القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة

القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة

القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 27 يناير 2020 - 21:50

قضت هيأة القضاء الجالس بالقاعة رقم 1 في المحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء اليوم، بإدانة "أستاذ تارودانت" بالحبس عشرة أشهر، منها ستّة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وقضت هيأة الحكم أيضا في حق الأستاذ بأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية، "التلميذة مريم. ض"، قدره 40000 درهم، وذلك في القضية التي عرفت بـ"تعنيف أستاذ لتلميذته".

ومن المرتقب أن يستأنف دفاع الأستاذ الحكم الصادر عن ابتدائية تارودانت، بعد حكم الإدانة، التي أوردت مصادر هسبريس أن هيأة الحكم استندت على شهادات عدد من تلاميذ الأستاذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الجنازة الاثنين 27 يناير 2020 - 22:13
هكذا هيئ للملف و لمشروع تخريب المجتمع المغربي انطلاقا من ضرب رجل التعليم و جعله قابعا في غياهب ااحكرة و الظلم و التبعية.
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2 - Amine الاثنين 27 يناير 2020 - 22:18
Je pense que le professeur a des droits et des devoirs,
s'il est incapable de se contrôler face au comportement inapproprié à l'école de quelques élèves, la violence ça n'a jamais été une solution. il faut qu'il soit sanctionné, mais pour trouver une solution à ce phénomène " le non education de nos enfants" il faudra faire des stages ou des formations pour ces profs et sensibiliser les parents.
un prof au Maroc devient un métier à risque pour une simple raison, c'est que les élèves ne sont plus accompagnés par leur patents.
Ne touche mon prof.... Ne touche pas mon fils
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3 - سعيد الاثنين 27 يناير 2020 - 22:18
حكم متوازن مع الجريمة فالاستاذ لا علاقة له بالتربية أما الاستاذة المدافعة عنه أقول لها انك تشاركينه العنف بحسب تصريحك فالعمف يولد العنف فأتعجب لأستاذ عنف تلميذة والاستاذة تدافع عنه بشراسة وتقول انها تخاف عن مهنتها وأقول اذا لم تمسكي أعصابك وتتحملي أولادنا ومسؤوليتك وتربحي رضى الله فباب المغادرة أوسع من كتفك فكفاكم عبثا فراتبكم أحسن من كثير من الموظفين وبلا بسالة فالعدالة هي الفاصل
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