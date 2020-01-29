منتدى يناقش "السياحة التضامنية" بواحات العالم

محمد ايت حساين

افتتحت بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، الثلاثاء، أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية تحت شعار "التأقلم مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والسياحة التضامنية في واحات العالم"، وستستمر إلى غاية الـ 30 من الشهر الجاري.

ويسعى المنظمون من وراء إقامة هذه الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للسياحة التضامنية (FITS) بمدينة ورزازات إلى تعزيز الترافع من أجل الحفاظ على الواحات في جميع بلدان العالم، وخاصة بجهة درعة تافيلالت، وتطوير نموذج سياحي رصين من أجل تنمية محلية مستدامة.

وأجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أن تنظيم هذه النسخة الثامنة بمدينة ورزازات تعد فرصة لمناقشة إمكانيات تطوير هذا النمط من السياحة التي تتميز بها المدينة والأقاليم المجاورة.

وتهدف النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للسياحة التضامنية إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الشركاء المعنيين، وتعزيز الشبكات الوطنية والدولية، والمساهمة في صياغة خطط عمل تشاركية والعمل على تحقيقها.

كما تهدف هذه التظاهرة الى الترويج السياحي لورزازات كوجهة سياحية وطنية ودولية متميزة بغناها التراثي باعتبارها أرضا للواحات والقصور والقصبات، في إطار إدماجها في وسطها الجهوي، وتدعيم دورها المحوري في تعزيز الجاذبية السياحية لأقاليم جهة درعة تافيلالت.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، ألقى خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إعلان هذه الدورة الثامنة المقامة بالمغرب أمام الحاضرين، استحضر فيه الأهداف والطموحات من ورائها.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وعبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، ورئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي، والمدير العام لوكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأرڭان، وأعضاء من اللجنة الدولية للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية، وعدد من المسؤولين والخبراء المهتمين بالسياحة، وفعاليات مدنية محلية وجهوية.

وتحظى هذه الدورة بدعم من اللجنة الدولية للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية وجهة بروفانس الألب كوت دازير بجنوب فرنسا، وتنظم تحت إشراف منظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولية للسياحة الاجتماعية.

وستعرف الدورة مشاركة خبراء ومهتمين في مجالات السياحة، ومهنيي الإعلام، وجمعيات المجتمع المدني من حوالي ثلاثين دولة.