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كُتّاب وآراء
"رعاية" يقرب الخدمات الصحية من القلة بالعرائش
حطت قافلة طبية متعددة التخصصات تابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش، الثلاثاء، بالجماعة الترابية القلة، وذلك تنزيلا لأهداف "برنامج رعاية" الذي يستهدف ساكنة المناطق النائية والمعزولة ومكافحة آثار موجة البرد.
النشاط الصحي يأتي، حسب الدكتور محسن بريبري، الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية لوزارة الصحة بإقليم العرائش، في إطار تقريب الخدمات الطبية المختصة من ساكنة الجماعة القروية، بإشراف مباشر من عمالة الإقليم، وبشراكة مع المجلس الجماعي لجماعة القلة، وبتنسيق مع السلطات المحلية.
وقال المسؤول ذاته لهسبريس إن الحملة الطبية حاولت الانفتاح على أكبر شريحة ممكنة ممن يعانون مشاكل صحية في تخصصات طب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب والشرايين، وطب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب العيون، وجراحة الفم والأسنان، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الروماتيزم، وجراحة العظام.
وأضاف الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية لوزارة الصحة بإقليم العرائش أن "عدد المستفيدين من فعاليات هذا النشاط التضامني بلغ 2827 مستفيدا من سكان هذه المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الموعد الصحي "عرف تقديم 809 استشارات طبية مختصة، و531 استشارة طبية في الطب العام، علاوة على تنزيل أهداف البرامج الصحية التي استفاد منها 1487 شخصا وهمت تشخيص وقياس الضغط الدموي ونسبة الجليكوز بالدم (داء السكري)، وحماية الوسط من خلال معالجة 50 بئرا بأربعة دواوير، إلى جانب فحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي".
وأشار الدكتور محسن بريبري إلى أن المناسبة عرفت "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات الأفراد والمستفيدين من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية" بشكل مجاني، وشارك فيها 14 طبيبا اختصاصيا، و11 ممرضا، و15 إداريا، وفعاليات من المجتمع المدني.