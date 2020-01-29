24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:24
|13:45
|16:34
|18:59
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب
- مكتب الكهرباء يمدد الاستفادة من "الجرف الأصفر"
- قضاء آسفي ينظر في ملف ترويج "أقراص مهلوسة"
- "جبهة اجتماعية" تُحضر لاحتجاجات وطنية في "ذكرى 20 فبراير"
- المبخوث: "الطالياني" انكسارُ جيل .. و"فقهاء" يحبسون المجتمع
تدابير جديدة تنظم الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية بالمغرب (5.00)
"جبهة اجتماعية" تُحضر لاحتجاجات وطنية في "ذكرى 20 فبراير" (5.00)
- بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء - (88)
- "صفقة القرن" .. تجميد الاستيطان والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل - (71)
- التوفيق: بناء مساجد المغرب يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية - (60)
- أساتذة يخشون فقدان "الهيبة بالأقسام" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (44)
- عباس: القدس ليست للبيع .. و"صفقة القرن" إلى مزبلة التاريخ - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحرير الملك العام يحرك السلطات المحلية بوزان
شنّت السلطات المحلية بمدينة وزان، الثلاثاء، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، همت السوق المركزي ومحيطه حيث ينشط باعة الأثاث والأواني المنزلية، ما يخلق ازدحاما ببعض الشوارع يعرقل حركة المواطنين.
وباشرت السلطات المحلية هذه العملية بعدما صارت مختلف الممرات والشوارع تعرف احتلالا واضحا، وباتت البضائع معروضة على الطرقات، ما يسبب فوضى عارمة وعرقلة كبيرة لحركة السير والجولان.
وعملت السلطات، التي كانت مرفوقة بعناصر القوات المساعدة والمصالح الأمنية تحسبًا لأي مناوشات مع "المحتلين"، على تحرير عدد من المناطق وحجز بعض السلع والبضائع في انتظار ترتيب الجزاءات ضد المخالفين.
وفي وقت استبشر فيه العديد من المواطنين خيرا بهذه الحملات التي تفعلها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لردع ظاهرة احتلال الملك العام وزجر المخالفين، فإن المهتمين بالشأن العام بمدينة وزان يعيبون عليها عدم استمراريتها، ما يجعل الأمور سرعان ما تعود إلى سابق عهدها بمجرد رحيل السلطات.