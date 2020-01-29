تحرير الملك العام يحرك السلطات المحلية بوزان

هسبريس من وزان

شنّت السلطات المحلية بمدينة وزان، الثلاثاء، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، همت السوق المركزي ومحيطه حيث ينشط باعة الأثاث والأواني المنزلية، ما يخلق ازدحاما ببعض الشوارع يعرقل حركة المواطنين.

وباشرت السلطات المحلية هذه العملية بعدما صارت مختلف الممرات والشوارع تعرف احتلالا واضحا، وباتت البضائع معروضة على الطرقات، ما يسبب فوضى عارمة وعرقلة كبيرة لحركة السير والجولان.

وعملت السلطات، التي كانت مرفوقة بعناصر القوات المساعدة والمصالح الأمنية تحسبًا لأي مناوشات مع "المحتلين"، على تحرير عدد من المناطق وحجز بعض السلع والبضائع في انتظار ترتيب الجزاءات ضد المخالفين.

وفي وقت استبشر فيه العديد من المواطنين خيرا بهذه الحملات التي تفعلها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لردع ظاهرة احتلال الملك العام وزجر المخالفين، فإن المهتمين بالشأن العام بمدينة وزان يعيبون عليها عدم استمراريتها، ما يجعل الأمور سرعان ما تعود إلى سابق عهدها بمجرد رحيل السلطات.