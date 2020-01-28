"أساتذة الغد" بالنّاظور يحتجّون بمقاطعة التّكوين

عبد الكريم هرواش من الناظور

خاض الأساتذة المتدربون فوج 2020 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية-فرع الناظور مقاطعةً شاملة لكافة أشكال التّكوين، احتجاجًا على "نظام التّعاقد" الذي تعمل به وزارة التربية الوطنية ابتداءً من سنة 2017.

وجاء الشكل النضالي الذي سيمتد لأربعة أيام، استجابةً لبيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الذي أصدرته على خلفية "تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية"، حسب لغة البيان.

واستهل الشّكل الاحتجاجي بحلقة نقاش مع حمل الشارات، أفضت خلاصاته العامة إلى الاستجابة للتوجه العام القاضي بتنفيذ مقاطعة ممتدة لأربعة أيام قبل استئناف التّكوين.

وقال رشيد الطّاهري، أستاذ متدرّب بمركز الناظور لمهن التربية والتكوين: "تماشيا مع خلاصات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، قمنا بخوض مقاطعة شاملة للتكوين كشكل تصعيدي احتجاجي على استمرار الوزارة في عدم فتح حوار جدي لحلّ الملف الذي نحن أيضا معنيون به حاليا وخلال مزاولة المهنة."

وأضاف: "شكلنا النضالي لم يأتِ من فراغ بحكم أننا امتداد للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وكل ما يتعلق بهم يمسنا بشكل أو بآخر باعتبارنا أساتذة الغد، ومتضرّرين من التعاقد مستقبلًا، والشيء نفسه بالنسبة لجميع الأفواج القادمة إذا استمرّ هذا النظام ساري المفعول."

وأوضح الطاهري أن الأساتذة المتدربين بالمركز قرروا بدايةً خوض شكل نضالي يتمثل في حمل الشارات مع الاستمرار في متابعة التكوين، "لكن واستجابةً لقرار المقاطعة الذي خاضته معظم المراكز على المستوى الوطني، خرجنا بخلاصة خوض مقاطعة شاملة للتكوين مستمر لمدة أربعة أيام"، مؤكدا، في ختام تصريحه لهسبريس، على التجاوب الكامل مع قرارات التنسيقية في كل خطوة نضالية.