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كُتّاب وآراء
مطلب التشغيل يخرج معطلين إلى الاحتجاج بأزيلال
نظم العشرات من معطلي أزيلال، مساء الثلاثاء، مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل ومحاربة البطالة.
وفي هذا السياق، قال يونس وعزان، من معطلي تنسيقية أزيلال، إن المسيرة التي انطلقت من وسط المدينة مع الساعة الرابعة بعد الزوال شارك فيها حوالي 80 معطلا، حضروا لتجسيد الشكل النضالي من أجل إسماع صوتهم للمسؤولين بالإقليم.
وزاد وعزان، في تصريح لهسبريس، أن مسيرتهم لم تنته كما كان مسطرا قبلا، جراء تدخل القوات العمومية ومنع المعطلين من التقدم وتطويق المسيرة التي لم تكن تعرقل السير العام وحركة التنقل.
وأمام هذا الوضع، يتابع المصدر عينه، "لم نجد من سبيل سوى عدم الدخول في مواجهة مع العناصر الأمنية، فقررنا التوقف وإلقاء كلمة قصد التعريف بملفنا، الذي نتمنى أن يجد طريقا إلى الحل والتسوية في أقرب وقت".