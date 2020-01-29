حقوقيون بدمنات يطالبون بتزويد "تودنوست" بالماء

حميد رزقي من أزيلال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المحلية والإقليمية وجميع ما سمتهم بالمعنيين بجماعة إمليل بالتدخل لإخراج مشروع تزويد ساكنة تودنوست بالماء الصالح للشرب إلى حيز الوجود.

وحمّل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات مسؤولية عدم احترام الوعود المقدمة للساكنة بخصوص الربط الفردي بشبكة الماء الشروب إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء.

وأدانت الهيئة الحقوقية ذاتها، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، ما اعتبرته "إخلالا للدولة بالتزاماتها" في الجانب المتعلق بضمان استفادة المواطنين من حقهم الحيوي في الماء الشروب.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات مشكل الماء بالمنطقة "نتاج سوء تدبير مشروع تزويد منطقة دمنات بالماء الصالح للشرب منذ انطلاقته، وسوء إعمال لمبدأ المحاسبة للشركات المسؤولة عن الانجاز".

وأكد بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن "حق الإنسان في الماء يجب أن يكون مكفولا للجميع ولا يجب فصله عن باقي الحقوق"، وأن المياه ليست هبة وليست من باب الترفيه والترف.

وأوضح حقوقيو الجمعية ذاتها بدمنات أن البيان جاء في إطار متابعة الفرع المحلي لملف تزويد الساكنة بالربط الفردي بشبكة الماء الشروب، خاصة بعد الحلول والوعود المقدمة للساكنة، القاضية باستفادتها من هذه المادة في غضون شهر يناير 2020، وبعد الوقوف عند السياق العام المتسم بعدم انخراط الإدارة على المستوى المركزي والمحلي في تطبيق مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011.

وفي تعليقه عن الموضوع، قال أحمد سيدكير، رئيس الوكالة الممزوجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء بالنيابة بأزيلال، إن هذا المشروع في طريقه إلى التحقق، مشيرا إلى أنه يتحدث عن مشروع ضخم ومُهم يتكون من حوالي 50 كيلومترا من قنوات التوزيع، وخزان من سعة 100 متر مكعب، ومحطة للرفع، وخط كهربائي، ويستهدف أزيد من 600 أسرة بدواوير متفرقة بفروق ارتفاعات مهمة (تضاريس جبلية).

وأكد المسؤول ذاته أن الدراسة ستنتهي خلال شهر شتنبر من العام 2019، وأن الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشروع الربط الفردي سيكون خلال سنة 2020، بعد توفير الجماعة لمساهمتها المالية وأداء الساكنة لمساهمة رمزية على غرار دواوير جماعتي آرفالة وبزو، وكما هو معمول به على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الدراسة التقنية للمشروع قدرت تكلفتها بحوالي مليار و200 مليون سنتيم.