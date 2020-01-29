نادي الكهربائيين يرى النور في اشتوكة‬ آيت باها

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تحت شعار "العمل الاجتماعي رافعة للتنمية ودعامة لأواصر التضامن والتكافل"، تأسس، نادي الكهربائيين باشتوكة آيت باها، خلال جمع عام تأسيسي حضره المنتسبون إلى قطاع الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل من بيوكرى وماسة وآيت باها، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب ذاته.

وقال عبد الرحيم بن بيهي، الرئيس المنتخب للنادي، إن الهدف من هذا التنظيم يكمن في "العمل على النهوض بأوضاع المنخرطين والمنخرطات من خلال التعاون والتكافل في الميدان الاجتماعي، بتقديم خدمات ومساعدات ذات صبغة اجتماعية تضامنية كفيلة بالرفع من المستوى المادي والمعنوي للمنخرطين وذويهم".

من جهته، أوضح حسن الشاقوري، ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، في كلمة بهذه المناسبة، أن المجلس يراهن "على مواصلة العمل على تجويد الخدمات المقدمة للكهربائيين وتنويعها وتوسيع الاستفادة منها لتشمل كل مكونات العائلة الكهربائية الكبيرة في جميع جهات وأقاليم المملكة"، مبرزا أن "هناك مسألة مركزية يتميز بها المجلس تكمن في اهتمامه بالتشبيب وضمان الاستمرارية والخلف عبر تكوين الشباب الكهربائي وتحفيزهم على الانخراط في العمل الاجتماعي والثقافي والترفيهي والرياضي من خلال الأندية الرياضية كمشتل لصناعة الخلف".

يُشار أنه بعد تلاوة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه، تم انتخاب مكتب النادي على الشكل التالي: بن بيهي عبد الرحيم رئيسا، أزركي عبد الحميد وعادل بوكموس نائبيه، أبرييم سعيد كاتبا عاما، وبوك بريك نائبا له، أمين المال تولاه قصيد الحافظ وأوعمو مصطفى نائبا له، وكل من الحاج أشياو مولاي حما وإدمنصور إبراهيم والصبري فاطمة وكوشتي محمد كمستشارين.

ومنح المنخرطون صفة "الرئيس الشرفي" لنادي الكهربائيين باشتوكة آيت باها لرئيس وكالة الخدمات الإقليمية بيوكرى، إبراهيم بنكرام، "عرفاناً منهم بكل ما قدمه من خدمات لإخراج مشروع النادي إلى حيز الوجود".