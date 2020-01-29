24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
- "إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
- تمويل الاقتصاد الوطني
- الملك يصدر عفوا استثنائيا على عشرات السجناء
تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني" (5.00)
والي بنك المغرب يتهم النواب البرلمانيين بعرقلة الإصلاحات المالية (5.00)
أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)
- المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل "صفقة القرن" - (149)
- جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر "يتفوق" على الاستثمارات - (98)
- شغيلة التعليم تفتح باب "الاحتجاجات" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (96)
- حزب إسباني متطرّف يدق طبول الحرب أمام المغرب بسبتة المحتلة - (91)
- بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نادي الكهربائيين يرى النور في اشتوكة آيت باها
تحت شعار "العمل الاجتماعي رافعة للتنمية ودعامة لأواصر التضامن والتكافل"، تأسس، نادي الكهربائيين باشتوكة آيت باها، خلال جمع عام تأسيسي حضره المنتسبون إلى قطاع الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكل من بيوكرى وماسة وآيت باها، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب ذاته.
وقال عبد الرحيم بن بيهي، الرئيس المنتخب للنادي، إن الهدف من هذا التنظيم يكمن في "العمل على النهوض بأوضاع المنخرطين والمنخرطات من خلال التعاون والتكافل في الميدان الاجتماعي، بتقديم خدمات ومساعدات ذات صبغة اجتماعية تضامنية كفيلة بالرفع من المستوى المادي والمعنوي للمنخرطين وذويهم".
من جهته، أوضح حسن الشاقوري، ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، في كلمة بهذه المناسبة، أن المجلس يراهن "على مواصلة العمل على تجويد الخدمات المقدمة للكهربائيين وتنويعها وتوسيع الاستفادة منها لتشمل كل مكونات العائلة الكهربائية الكبيرة في جميع جهات وأقاليم المملكة"، مبرزا أن "هناك مسألة مركزية يتميز بها المجلس تكمن في اهتمامه بالتشبيب وضمان الاستمرارية والخلف عبر تكوين الشباب الكهربائي وتحفيزهم على الانخراط في العمل الاجتماعي والثقافي والترفيهي والرياضي من خلال الأندية الرياضية كمشتل لصناعة الخلف".
يُشار أنه بعد تلاوة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه، تم انتخاب مكتب النادي على الشكل التالي: بن بيهي عبد الرحيم رئيسا، أزركي عبد الحميد وعادل بوكموس نائبيه، أبرييم سعيد كاتبا عاما، وبوك بريك نائبا له، أمين المال تولاه قصيد الحافظ وأوعمو مصطفى نائبا له، وكل من الحاج أشياو مولاي حما وإدمنصور إبراهيم والصبري فاطمة وكوشتي محمد كمستشارين.
ومنح المنخرطون صفة "الرئيس الشرفي" لنادي الكهربائيين باشتوكة آيت باها لرئيس وكالة الخدمات الإقليمية بيوكرى، إبراهيم بنكرام، "عرفاناً منهم بكل ما قدمه من خدمات لإخراج مشروع النادي إلى حيز الوجود".