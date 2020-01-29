الطرد من العمل يغضب عاملات بالفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تظاهر أمام مقر عمالة الفقيه بن صالح، مجموعة من عاملات الطبخ والنظافة اللواتي كن يشتغلن بمؤسسات تعليمية بالإقليم، تنديدا بـ"قرار توقيف" صدر في حقهن بعدما طالبن بأجورهن المتوقفة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

ورددت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بقرار الطرد، وطالبن الجهات المعنية بالعدول عنه فورا، بالنظر إلى كونه قرارا جائرا ومتسرعا لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف عيش العاملات المحتجات وحقهن كنقابيات في الدفاع عن كرامتهن .

واستنكر عبد الرزاق شقراطي، عن الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، الطرد التعسفي الذي طال 17 عاملة، مبرزا أنه يضرب مبدأ الحق في الاحتجاج والتظاهر، ويمس بحرية التعبير والدفاع عن المطالب المشروعة، وموضحا أن المتظاهرات منظمات نقابيا، وجاءت احتجاجاتهن بعدما ضاقت بهن سبل العيش نتيجة تأخر أجورهن لما يزيد عن سنة ونصف السنة.

وذكر المسؤول النقابي ذاته أن دائرة التضامن مع العاملات اللواتي صدر في حقهن الطرد بدأت تتسع، لأن تسريحهن بهذا الشكل من العمل تشجبه كل الفعاليات النقابية ويتطلب من الجهات المعنية والسلطات الإقليمية التدخل لوقفه، تجنبا لمعاناة إضافية للعاملات اللواتي يشتغلن في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مأساوية.

وأضاف شقراطي أن "قرار الطرد من العمل جاء على خلفية وقفة احتجاجية نظمتها نقابة تعليمية بالفقيه بن صالح تضامنا مع العاملات بعدما تأخرت أجورهن لمدة حوالي سنة ونصف السنة، وكُن يكتفين بتعويض متقطع لا يتعدى 600 درهم؛ وهو ما صعب من ظروف عيشهن وأخرجهنّ الى الاحتجاج.

وأشار إلى أن المسؤولين عن الشأن التربوي سارعوا بعد قرار الطرد إلى جلب مياومات غريبات عن المؤسسة لتعويض عاملات الطبخ في غياب عقد أي صفقة مع أية شركة، مع العلم أن المفروض على المديرين عدم السماح لهن بالدخول للمؤسسة بدون وثائق قانونية.

وأوضح مسؤول عن قطاع التعليم بالفقيه بن صالح أن سبب تأخر أجور العاملات بقطاع الطبخ والنظافة راجع إلى عدم إبرام أية صفقة في هذا الإطار، مذكرا بأن المديرية كانت تستحضر في تعاملها مع العاملات دائما الجانب الاجتماعي التضامني، حيث دأبت على تعويضهن بشكل متقطع بأجور في حدود 600 درهم مقابل ساعات محدودة من العمل في انتظار تجديد صفقة مع أية شركة قد تفوز بالصفقة.