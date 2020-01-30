توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم، مع مرور سحب عليا بالأقاليم الجنوبية، وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي فوق جنوب شرق البلاد، ومن الشمال أو الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، السهول الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية، الجنوب الشرقي، سوس، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي الجهات الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، منطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 19 و25 درجة بالسهول الداخلية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، والجنوب الشرقي، وما بين 23 و28 درجة بباقي سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، بمنطقة سوس، وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 29 و34 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.