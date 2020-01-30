عمال شركة للنظافة يخرجون للاحتجاج ببني ملال‎

حميد رزقي من بني ملال

احتج العشرات من أطر وعمال شركة "بني ملال –بيئة" للنظافة، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية واحترام الحريات النقابية.

وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل مسؤولي الشركة، وتناشد الخطيب لهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، من أجل التدخل الفوري لرفع الظلم الممارس عليهم من طرف الإدارة وإعطاء لكل ذي حق حقه.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات من قبيل: "لا لانتهاك الحريات النقابية"، "لا للتمييز بين العمال في الأجور"، "نطالب بإحداث وحدة التطبيب"، "لا لاستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل"، "عمال النظافة يطالبون بالتسوية في الأجور".

وأوضح أحمد لمهيري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ( UMT) ، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر مجموعة من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الشركة في حق الكاتب العام للمكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل ببني ملال بسبب حادثة سير معروضة على القضاء، قبل أن يصدر هذا الأخير كلمته في الموضوع، معتبرا ذلك إجراء منافيا للقانون وفق مدونة الشغل.

وأضاف النقابي ذاته أن أدارة الشركة أصدرت في حق عدد من العمال المنضوين تحت لواء لاتحاد المغربي للشغل استفسارات وإنذارات، وأن حوالي 20 عاملا تقريبا لا يستفيدون من مختلف التعويضات على غرار باقي العمال، على الرغم من أن الشركة كانت قد تعهدت خلال اجتماع سابق انعقد بمقر بجماعة بني ملال الترابية بالتفاعل مع هذا المطلب.

وأبرز المسؤول ذاته أن الشركة لم تستطع أن تف بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق منها بالتطبيب، حيث لا يزال العمال يطالبون بإحداث وحدة للتطبيب مع توفير كل وسائل الوقاية والسلام الصحية.

وأشار لمهيري إلى أن بعض الآليات المتفق عليها في كناش التحملات لم تستفد منها المدينة إلى حد الساعة؛ بل أكثر من ذلك- يقول- إن الشركة تروم تقليص بعض آليات قطاع الكنس؛ وهو ما من شأنه أن يؤثر على العمل والعمال، ويتسبب في تزايد عدد البؤر السوداء بالمدينة.

وذكر حميد أيت عكي، الكاتب العام للفرع المحلي للنقابة ذاتها، أن القرار الذي لحقه جراء ارتكابه لحادثة سير يفتقر إلى سند قانوني، ولا يحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، مذكرا بأنه تنقيله من قطاع كان يشتغل فيه كسائق لمدة حوالي 19 سنة إلى قطاع الكنس له صلة بانتمائه النقابي وليس بسبب "هذا الحادث" الذي يمكن أن يرتكبه أي عامل أو إطار في الشركة.

واعتبر سعيد مرجي، نائب الكاتب العام لفرع الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال- قطاع النظافة-، أن انطلاقة الشركة تطبعها الارتجالية على مستوى التسيير؛ وهو ما تسبب في معاناة حقيقية للعمال الذين يشكون من غياب عدة حقوق (التطبيب- التعويضات- البذلة.. إلخ)، مشددا على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين العمال، ومشيرا إلى أن العديد من الإكراهات لا تزال مطروحة؛ وهو ما يتطلب الجلوس على طاولة الحوار لمعالجة مختلف هذه القضايا العالقة.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح عبد الجبار ساسيوي، مدير شركة بني ملال –بيئة، أن "إدارة الشركة لا تستهدف أي نقابة، بل العكس من ذلك إنها تسهر على توسيع دائرة علاقتها مع مختلف هذه الإطارات النقابية، ولا أدل على ذلك توقيعها على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار لتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم".

وقال المسؤول ذاته إن إستراتيجية الشركة ببني ملال لا تختلف عما هو وطني، فهي مع العمل النقابي؛ لكن شريطة أن يحترم القانون وألا يكون ذريعة لعدم القيام بالواجب المهني، موضحا أن بني ملال – بيئة والشركة الأم كازا تكنيك تتوفر على 64 مكتبا نقابيا على الصعيد الوطني، كلها تمارس مهامها وفق ما يخوله لها القانون بدون أي إقصاء، باستثناء حالات تستغل وضعها النقابي للحفاظ عن مكتسباتها والتملص من التزاماتها العملية.

وأوضح ساسيوي أن إنذارات واستفسارات الشركة على قلتها كانت تُوجه إلى من يرتكبون أخطاء جسيمة في الشغل، وهي إجراءات احترازية تروم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير الشغل بصيغ جادة، تبقى الغاية منها ليس الزجر، إنما تحقيق متطلبات الساكنة على مستوى قطاع النظافة، وربط الواجبات بالحقوق، وما جرى في حالة كاتب الفرع لا يخرج عن هذا الإطار.

وأبرز المتحدث لجريدة هسبريس أن عمال قطاع النظافة ببني ملال الأفضل وطنيا على مستوى الأجور، وأن التعويضات المتضمنة في دفتر التحملات تُصرف لمن يستحقها وبشكل متساو، ولا علاقة لها بالانتماء النقابي، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت مع طبيب ومصحة وأنها مستعدة للتداول في ما يوصف على أنه ملف مطلبي للعمال.