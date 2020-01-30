24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
- المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
- آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين
- "إيكيا" تغلق متاجر بالصين بسبب فيروس كورونا
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات (5.00)
تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)
بنسالم حميش يكشف حقيقة تمريغ اسم الإسلام في أوحال الإرهاب (5.00)
- المغرب يُقَدر جهود إدارة ترامب ويَعِد بدراسة تفاصيل "صفقة القرن" - (162)
- حزب إسباني متطرّف يدق طبول الحرب أمام المغرب بسبتة المحتلة - (99)
- هل تسعى الجزائر إلى تحجيم الدور المغربي في حلّ الأزمة الليبية؟ - (82)
- بأمر من الملك .. البنوك تطبق "أدنى معدل فائدة" لتمويل المقاولات - (69)
- السلطات تمنع "أساتذة التعاقد" من وصول القصر الملكي بالبيضاء - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية
يبدو أن "الحرب الصامتة" بين المغرب وحكومة سبتة المحتلة تتجه نحو المزيد من التصعيد، فبعد قرار الرباط خنق اقتصاد الثغر المحتل بإغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي، أعلنت حكومته تشديد المراقبة على السلع القادمة من المملكة المغربية.
وقررت سبتة المحتلة فرض إجراءات صارمة على منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية، وهو الإجراء الذي يأتي رداً على خنق المغرب لاقتصاد سبتة المحتلة والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني.
وبررت حكومة سبتة هذا الإجراء الجديد بـ"محاربة الاقتصاد المغمور الذي يؤثر سلبا على نسيج الأعمال في المدينة المحتلة"، لكن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن الخطوة تأتي كرد فعل مماثل على منع المغرب للسلع الغذائية الإسبانية، رغم أن الحكومة المحلية لم تضع هذا الإجراء في خانة رد الفعل المضاد.
وبموجب هذا الإجراء، ستفرض سبتة رسومات مالية كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، وهي الخطوة المرتقب أن تثير غضب المسؤولين المغاربة وتزيد من تعميق الأزمة التجارية القائمة.
وأبلغت مصالح الضرائب هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة وأعضاء الحكومة المحلية ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به، من أجل عرقلة أو منع دخول المنتجات المغربية إلى المدينة.
وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ورفع تقرير "المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة" توصية إلى الحكومة، تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.
ويخوض حزب "فوكس" اليميني المتطرف في سبتة حملة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على حكومة مدريد للرد على الحصار الاقتصادي المغربي، وصلت إلى درجة التلويح بالكفاح المسلح ضد المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
من جهة ثانية يجب تشديد الخناق في معبر الكركارات الجنوبي على عمليات التهريب والتملص من الرسوم الجمركية، وهو ماسيؤدى الي تقوية الاقتصاد الوطني
.
الفقير هو من يتضرر من هذا القانون الجهنمي في هذا البلد السعيد ....
للتصدي وطرد المستعمر من المدينتين والجزر المتوسطة
وبعد ذالك استرجاع الجزر الخالدات وفك هذا الفيروس والقضاء عليه من اراضينا
هديتنا ترد الينا نحن لانعطو الهدية