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الرئيسية | جهات | حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية

حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية

حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 14:10

يبدو أن "الحرب الصامتة" بين المغرب وحكومة سبتة المحتلة تتجه نحو المزيد من التصعيد، فبعد قرار الرباط خنق اقتصاد الثغر المحتل بإغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي، أعلنت حكومته تشديد المراقبة على السلع القادمة من المملكة المغربية.

وقررت سبتة المحتلة فرض إجراءات صارمة على منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية، وهو الإجراء الذي يأتي رداً على خنق المغرب لاقتصاد سبتة المحتلة والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني.

وبررت حكومة سبتة هذا الإجراء الجديد بـ"محاربة الاقتصاد المغمور الذي يؤثر سلبا على نسيج الأعمال في المدينة المحتلة"، لكن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن الخطوة تأتي كرد فعل مماثل على منع المغرب للسلع الغذائية الإسبانية، رغم أن الحكومة المحلية لم تضع هذا الإجراء في خانة رد الفعل المضاد.

وبموجب هذا الإجراء، ستفرض سبتة رسومات مالية كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، وهي الخطوة المرتقب أن تثير غضب المسؤولين المغاربة وتزيد من تعميق الأزمة التجارية القائمة.

وأبلغت مصالح الضرائب هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة وأعضاء الحكومة المحلية ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به، من أجل عرقلة أو منع دخول المنتجات المغربية إلى المدينة.

وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.

وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ورفع تقرير "المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة" توصية إلى الحكومة، تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.

ويخوض حزب "فوكس" اليميني المتطرف في سبتة حملة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على حكومة مدريد للرد على الحصار الاقتصادي المغربي، وصلت إلى درجة التلويح بالكفاح المسلح ضد المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ali الخميس 30 يناير 2020 - 14:21
يجب ان يستمر المغرب في تشديد الخناق على سبتة ومليلية فحصارهما اقتصاديا الخطوة الاولى لتحريرهما سياسيا.

من جهة ثانية يجب تشديد الخناق في معبر الكركارات الجنوبي على عمليات التهريب والتملص من الرسوم الجمركية، وهو ماسيؤدى الي تقوية الاقتصاد الوطني
.
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2 - مغربي الخميس 30 يناير 2020 - 14:24
لنكن واضحين المغرب سيكون المتضرر الوحيد آلاف الاسر التطوانية تعيش عن طريق التهريب مباشرة او غير مباشرة . الآن المدينة تمر بأزمة مالية خانقة أسحاب الرساميل غادرو المدينة للمدن الكبرى . سوف تنتشر البطالة. و السرقة و النشل . الدولة لم تفكر و لن تفكر بخلق بديل اقتصادي .
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3 - miloud Tánger الخميس 30 يناير 2020 - 14:25
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الفقير هو من يتضرر من هذا القانون الجهنمي في هذا البلد السعيد ....
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4 - مواطنة 1 الخميس 30 يناير 2020 - 14:26
لسنا في حاجة لبيع سلعنا المغربية لإسبانيا ، هناك عدة أسواق تفتح للمغرب أبوابها . المرجو عدم الرضوخ لإسبانيا مهما عملت ففي الأخير تبقى هي أكثر تضررا من المغرب ، نظرا لأن المغرب يمكنه تصريف سلعه في عدة اتجاهات بينهما تبقى سبته ومليلية أملها الوحيد في التنفس هو المغرب .
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5 - مغربي الخميس 30 يناير 2020 - 14:29
يجب علينا كمغاربة ان نتحد ونضع الخلافات جانبا
للتصدي وطرد المستعمر من المدينتين والجزر المتوسطة
وبعد ذالك استرجاع الجزر الخالدات وفك هذا الفيروس والقضاء عليه من اراضينا

هديتنا ترد الينا نحن لانعطو الهدية
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6 - jalal الخميس 30 يناير 2020 - 14:30
هههه يجب على اسبانيا أن تعرف شعب المغربي لا يملك الخوف بركة من تهديد ديالكم راه المغريب ليدير فيكم الخير دابا وليتيو تبكيو نحن لا نخاف تهديدكم ولكن يجب لحكمتنا ان تنضر في وجه الفقراء وشباب ضاءع كونو لهم فرص شغل ونحن معكم ضد اسبانيا نحن لنخشا لخون منهم
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7 - المغرب قبل كل شيء الخميس 30 يناير 2020 - 14:32
يا مغاربة هل يعقل أن مدينة كسبتة يمكن لها تبتز وطنا بأكمله الاسبان داخل اسبانيا لاتهمهم سبتة ومليلية فإن تدثت معهم يقولون لك أنهما موجودتان في المغرب. على حكام بلدي ان يصمدوا وصاروا فإن العالم معنا وان الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في هذا الموضوع ابدا.
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