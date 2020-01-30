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مسيرة احتجاجية تتضامن مع "أستاذ تارودانت"

مسيرة احتجاجية تتضامن مع "أستاذ تارودانت"
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 30 يناير 2020 - 17:55

خاضت الأطر التربوية بإقليم تارودانت، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجابت مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن شكل احتجاجي للتضامن مع الأستاذ بوجمعة بودحيم، المعتقل بالسجن الفلاحي لتارودانت على خلفية ما بات يُعرف بقضية "أستاذ تارودانت".

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي دعا إليها تنسيق نقابي في قطاع التعليم، يضم سبع هيئات نقابية، وشارك فيها عدد من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة، شعارات تُطالب بـ"توفير محاكمة عادلة للأستاذ"، وترفض ما وصفته بـ"الحكم الجائر" الذي أدانت به ابتدائية تارودانت الأستاذ.

وموازاة مع هذا الشكل الاحتجاجي التضامني، دخل أساتذة تارودانت في إضراب إقليمي عن العمل أمس الأربعاء ويستمر اليوم، وذلك تنفيذا لدعوة التنسيق النقابي الذي أكد ضرورة "التضامن والمؤازرة اللا مشروطة للأستاذ بوجمعة بودحيم في محنته"، وأعلن عن برنامج نضالي مفتوح ينطلق "بخوض إضراب إنذاري يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري مع مسيرة إقليمية يوم الخميس ستنطلق من أمام المديرية الإقليمية للتعليم".

وعبر التنسيق النقابي بتارودانت، في بيانه، عن "رفضه القاطع للحكم الصادر عن ابتدائية تارودانت في حق الأستاذ المتهم، ومطالبتها بمحاكمة نزيهة وعادلة"، متسائلا عن "الحماية القانونية والقضائية التي توفرها الوزارة الوصية لنساء ورجال التعليم".

يُشار إلى أن ابتدائية تارودانت قد أدانت الأستاذ بوجمعة بودحيم بالحبس النافذ ستة أشهر وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض مادي لفائدة التلميذة "مريم. ض" قدره 40 ألف درهم، وذلك في القضية المعروفة بـ"تعنيف أستاذ لتلميذته" في جماعة "بونرار"، ضواحي إقليم تارودانت.

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