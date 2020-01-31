24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. فها قرنُ فِرْعَونَ يُناطحُ لنا قدْسًا (5.00)

  2. تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)

  3. تركيا تطلب تمديد التفاوض للحسم في الاتفاق التجاري مع المغرب (5.00)

  4. مئات السجناء يستفيدون من حملة طبية بآسفي (5.00)

  5. سفير بريطانيا: المغرب قنطرة إفريقيا .. و"بريكسيت" يدعم العلاقات (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | انطلاقة أشغال بناء وتوسيع طريق إقليمية بتنغير

انطلاقة أشغال بناء وتوسيع طريق إقليمية بتنغير

انطلاقة أشغال بناء وتوسيع طريق إقليمية بتنغير
محمد ايت حساين
الجمعة 31 يناير 2020 - 09:35

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، الخميس، على إعطاء انطلاقة مشروع أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 7108 الرابطة بين مركز جماعة حصيا والطريق الوطنية رقم 17.

المشروع الذي رصد له مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 16.26 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يدخل في إطار برنامج صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية، وذلك من أجل تحسين المقطعين الطولي والأفقي، وتوسيع وتقوية الطريق.

وقال محمد حكمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، إن هذا المشروع، الممتد على 11 كيلومترا، سيفك عزلة الساكنة المحلية ويقرب المسافة بين ألنيف بتنغير وتغبالت بزاكورة، وسيعمل كذلك على تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق المحاذية للطريق، مع توفير المزيد من السلامة الطرقية.

وذكر حكمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع، الذي حددت مدة إنجازه في 11 شهرا، يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى خدمات النقل وشروط السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر بين تنغير وزاكورة إلى 20 دقيقة، وكذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالإقليم.

وحضر إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، إلى جانب العامل، كل من الكاتب العام لعمالة تنغير، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة حصيا، ونواب ومستشارو الإقليم في البرلمان، والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والسلطات المحلية، ومنتخبون، وفعاليات مدنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 31 يناير 2020 - 10:13
الدي اتار انتباهي هو تقليص مدة السفر بين تنغير وزاكورة إلى 20 دقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.