انطلاقة أشغال بناء وتوسيع طريق إقليمية بتنغير

محمد ايت حساين

أشرف حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، الخميس، على إعطاء انطلاقة مشروع أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 7108 الرابطة بين مركز جماعة حصيا والطريق الوطنية رقم 17.

المشروع الذي رصد له مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 16.26 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يدخل في إطار برنامج صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية، وذلك من أجل تحسين المقطعين الطولي والأفقي، وتوسيع وتقوية الطريق.

وقال محمد حكمي، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، إن هذا المشروع، الممتد على 11 كيلومترا، سيفك عزلة الساكنة المحلية ويقرب المسافة بين ألنيف بتنغير وتغبالت بزاكورة، وسيعمل كذلك على تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق المحاذية للطريق، مع توفير المزيد من السلامة الطرقية.

وذكر حكمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع، الذي حددت مدة إنجازه في 11 شهرا، يهدف بالأساس إلى تحسين مستوى خدمات النقل وشروط السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر بين تنغير وزاكورة إلى 20 دقيقة، وكذلك المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالإقليم.

وحضر إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، إلى جانب العامل، كل من الكاتب العام لعمالة تنغير، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة حصيا، ونواب ومستشارو الإقليم في البرلمان، والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والسلطات المحلية، ومنتخبون، وفعاليات مدنية.