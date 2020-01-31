توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة في معظم أرجاء المملكة.

وستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و09 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 09 و15 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 15 و21 درجة بباقي الجهات الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين الدار البيضاء وطانطان وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.