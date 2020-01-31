تعاونية تتفقد أحوال "البوعارة" في سيدي سليمان

هسبريس من الرباط

نظَّمت تعاونية "إيكوسيرفيس" لفرز وتدوير النفايات، بعد سنة من تأسيسها، زيارة ميدانية إلى مطرح سيدي سليمان، رفقة مجموعة من الفاعلين والمشتغلين في المجال البيئي والمجتمع المدني.

وقال المنظمون: "خلال الزيارة، التي تأتي في إطار تتبع أوضاع المُشتغلين في فرز وتثمين النفايات، أو كما يصفهم المجتمع بـ(البوعارة)، قدّم عز الدين الحسوني، رئيس تعاونية إيكوسيرفيس، معلومات حول التعاونية وأعضائها، والمجهودات التي تقوم بها في تدبير هذا المرفق الحيوي".

وأضاف المصدر ذاته أن "الزيارة شكّلت مناسبة ليتفقّد الحضور المطرح وطرق التعامل مع النفايات التي تُستجمع منه، وأيضًا للتعرّف عن قرب على الظروف اللابيئية واللاصحية التي يشتغل فيها العاملون بالقطاع، حيت تبيّن أنّ بعض المُشتغلين يعيشون على هذا الحال لأزيد من 20 سنة".

وقامت تعاونية "ايكوسيرفيس"، اعتمادا على إمكاناتها الخاصة، بتوزيع الأقمصة والقبعات على منخرطي التعاونية، محاولة منها توفير اللوازم الأساسية لتسهيل عملية التنظيم والاشتغال، بالنظر إلى صعوبة الاشتغال في تلك البيئة المليئة بالتحديات.

وأشارت التعاونية إلى أن معظم أعضائها "هم من فئة الشباب الغيور على الإقليم الذي يشهد جميع أنواع التهميش والقهر الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك يحاولون جاهدين أن يجدوا فرصا للشغل، من خلال مجهوداتهم الخاصة، بهدف تقديم خدمات حقيقية للإقليم".