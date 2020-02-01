توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية على العموم بطقس بارد نسبيا خلال الليل فوق مرتفعات الأطلس، الريف، الهضاب، الجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة في معظم أرجاء المملكة.

وستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشمالي قرب سواحل المحيط، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات والريف، وما بين 03 و08 درجات بكل من المنطقة الشرقية والسايس، والهضاب، والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون ما بين 08 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالشمال، وسط المملكة، والجنوب الشرقي، وما بين 25 و29 درجة بسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و35 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.