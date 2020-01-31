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أسواق نموذجية تفشل في استقطاب "فراشة وزان"

أسواق نموذجية تفشل في استقطاب "فراشة وزان"
هسبريس من وزان
الجمعة 31 يناير 2020 - 16:36

يبدي "الفراشة" والباعة المتجولون تحديا كبيرا للحملات التي تشنها السلطات المحلية بمدينة وزان، لتحرير الملك العام بعدد من الشوارع والأزقة التي باتوا يحتلونها بصفة غير قانونية. ولم تنجح الأسواق النموذجية التي جرى إنشاؤها بالمدينة، ولا النفي الذي طال السوق الأسبوعي خارجها، في وضع حد لتنامي ظاهرة الباعة المتجولين.

رغم تواجد أسواق نموذجية بكل من "حي القشيلة" و"واد الرحى" و"حي القشريين"، بالإضافة إلى السوق المركزي والسوق الأسبوعي، إلا أن الكثير من المناطق والتجمعات السكنية تعيش على وقع الفوضى التي يحدثها "الفراشة" في الطرقات، والذين لم يتم إدماجهم في هذه المرافق، أو الذين يفضلون الشارع على تلك الفضاءات التي يعتبرونها غير مربحة بالمقارنة مع "عائدات الفوضى".

وفي وقت نجح سوق القرب بـ"واد الرحى" في استقطاب عشرات "الفراشة" وغيرهم، فإن فوضى حي النهضة مستمرة في محيط السوق، الذي تنتشر خارجه خيام الباعة وكأن الأمر يتعلق قرية نائية.

أغلب أحياء دار الضمانة محتلة من طرف "الفراشة"؛ ففي وزان كل حي عبارة عن سوق، حتى تتدخل السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لإعادة الأمور إلى نصابها. إلا أن فعالية هذه التدخلات تظل محدودة، إذ سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها بمجرد رحيل "القايد" وأعوانه.

نور الدين عثمان، فاعل حقوقي عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبه حملات تحرير الملك العام بالمدينة التي تشنها السلطات المحلية لإبعاد الباعة المتجولين بلعبة القط الفأر، مشيرا إلى أن "الظاهرة هي نتاج غياب برامج تنموية مندمجة وارتفاع في تكاليف المعيشة، مع ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة، إلى جانب غياب الحزم من طرف السلطات".

وأضاف عثمان، لهسبريس، أن الكثير من المواطنين يضطرون إلى ممارسة التجارة المعيشية في الشوارع والأزقة من أجل توفير لقمة العيش الكريم لأسرهم بمحيط أسواق أنشئت خصيصا لمحاربة الظاهرة، معتبرا أن الأمر يبعث على العبث.

وقال الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لا يعقل أن يتم إحداث أسواق صرفت عليها أمول عمومية للم "الفراشة" والباعة المتجولين في وقت يشكل محيطها فضاء لتكاثر هذه الفئة التي تتزايد كالفطر بين ليلة وضحاها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - وزان الجمعة 31 يناير 2020 - 17:00
بسبب الثمن الباهض الذي يصل إلى 7000 ألاف درهم عند الدخول إلى المحل
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-3
2 - simo الجمعة 31 يناير 2020 - 17:17
المسؤولية هنا تبقى للمواطن. فهو الذي يترك الأسواق ويتجه للفراشة وذلك راجع لعدة إعتبارات منها: أن البيئة التي كبر فيها الإنسان المغربي تعتمد على الأسواق الأسبوعية وتفرض عليها العزوف عن كل ما هو متحضر رغم وجود بعض المحلات تبيع بثمن أقل وجودة أحسن من الفراشة، ثانيا الإنسان المغربي أصيب بالكسل وأصبح يعحز حتى على قطع مسافة قصيرة لقضاء أغراضه، فمثلا يركن السيارة وسط الطريق ويشتري عبر النافذة أو يقف أمام أبواب المدارس معرقلا السير ينتظر خروج أبنائه وقد يرمي بالأزبال من نافذة السيارة وصندوق القمامة ليس ببعيد عنه، وزد على ذلك من ظواهر الفوضي التي سببها المواطن أولا وأخيرا. فلو قاطع المواطن هذه الظاهرة لندثرت ظاهرة الفراشة.
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5
3 - التازي ال عامل اقليم تازة الجمعة 31 يناير 2020 - 17:21
الى عامل اقليم تازة متى تنتهى مهزاله الباعة المتجولين بساحة ليراك وشارع فاس وشارع علال بن عيد الله وشارع يوسف بن تشافين الى غير دالك نطالب بالحاح من السلطات ان تقوم بتحرير الملك العمومي
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1
4 - مغربي الجمعة 31 يناير 2020 - 17:30
قاعدة خايبة الفراشة لا يريدون النظام والعيش الكريم يريدون الفوضى تم الفاضي في الشارع العام . الشارع وجد للمارة والسيارات والدراجات . ولو بنيت لهم مكان في المول سيتركوه ويلتجؤوا إلى الشارع. وعلى السلطات المختصة التدخل بحزم واستعمال العصا هدا هو الحل.
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