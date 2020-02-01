24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انطلاق السنة القضائية بوجدة
- قضاة بدائرة خريبكة يراهنون على حماية الحقوق
- جمعية: "صفقة القرن" نكبة جديدة لشعب فلسطين
- الكوكايين يسقط مغاربة في قبضة الأمن الإسباني
- درك "الشويطر" يحجز 15 كيلوغراما من "الكيف"
فضيحة "باب دارنا" تتكرر في "مشروع الأعراس" بضواحي العاصمة (5.00)
السلطة القضائية ترفع وتيرة متابعة سياسيين ومنتخبين بتهم الفساد (5.00)
- تقارير إعلامية: المغرب يحصل على 3 طائرات استطلاع إسرائيلية - (107)
- "النقد الدولي" ينتقد المغرب بشأن عجز الميزانية وحجم كتلة الأجور - (66)
- الجمعة 50 من الحراك بالجزائر .. مطلب رحيل "أركان النظام" يستمر - (44)
- ثلاثي يستعد لخلافة سيطايل .. و"دوزيم" تعيش "تصريف الأعمال" - (44)
- برلمان "جزر الكناري" يرفضُ القرار المغربي بترسيم الحدود البحرية - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعيات تنشد محاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت"
دعت شبكة جمعيات أكادير إلى ضرورة توفير كل الشروط الضامنة للحق في محاكمة عادلة لــ"أستاذ تارودانت"، معبرة عن "تقديرها وتثمينها لكل الجهود النبيلة التي تبذلها أسرة التعليم في حق التلاميذ، ورفضها العنف داخل المدرسة المغربية أيا كان طرفه".
كما لفت البيان الانتباه إلى أن تقرير الخبرة الطبية المنجزة على جسد الضحية "أظهر أن تلك الرضوض التي ظهرت على التلميذة ليست ناجمة عن التعنيف، وأن تصريحات الشهود يغلبها التناقض مع تصريحات سابقة أمام الضابطة القضائية".
كما أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، وفق البيان ذاته، "برأت الأستاذ في بيان رسمي"، إضافة إلى أن زملاء العمل والأطر الإدارية وملف الأستاذ "يشهدون له بالجدية والتفاني في العمل".