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الرئيسية | جهات | جمعيات تنشد محاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت"

جمعيات تنشد محاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت"

جمعيات تنشد محاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت"
هسبريس من الرباط
السبت 01 فبراير 2020 - 18:15

دعت شبكة جمعيات أكادير إلى ضرورة توفير كل الشروط الضامنة للحق في محاكمة عادلة لــ"أستاذ تارودانت"، معبرة عن "تقديرها وتثمينها لكل الجهود النبيلة التي تبذلها أسرة التعليم في حق التلاميذ، ورفضها العنف داخل المدرسة المغربية أيا كان طرفه".

كما لفت البيان الانتباه إلى أن تقرير الخبرة الطبية المنجزة على جسد الضحية "أظهر أن تلك الرضوض التي ظهرت على التلميذة ليست ناجمة عن التعنيف، وأن تصريحات الشهود يغلبها التناقض مع تصريحات سابقة أمام الضابطة القضائية".

كما أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، وفق البيان ذاته، "برأت الأستاذ في بيان رسمي"، إضافة إلى أن زملاء العمل والأطر الإدارية وملف الأستاذ "يشهدون له بالجدية والتفاني في العمل".

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