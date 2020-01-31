سلا تتعزز بمنطقة أمنية جديدة في حي "الغرابلية"

هسبريس - و.م .ع (صور: منير محيمدات)

تعززت مصالح الأمن بسلا بمنطقة أمنية جديدة أطلق عليها منطقة "سلا المدينة"، كمشروع يترجم المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إعادة الهيكلة الأمنية لهذه المدينة.

ويتعلق الأمر برابع منطقة أمنية أعطيت انطلاقة العمل بها، عشية اليوم الجمعة بحي الغرابلية، بحضور عمر التويمي، عامل عمالة سلا، إلى جانب والي أمن الرباط - سلا وشخصيات عديدة.

وتشتمل هذه البنية الجديدة على فرقة للشرطة القضائية وفرقة للاستعلامات العامة والهيئة الحضرية، كما تضم خمس دوائر أمنية؛ وهي: دائرة سلا المدينة، ودائرة الغرابلية، ودائرة حي الرحمة، ودائرة سعيد حجي، ودائرة سيدي موسى، والتي تعمل بنظام 24س/24س.

وفي كلمة بالمناسبة، قال يوسف بلحاج، المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي لسلا، إن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت إستراتيجية أمنية حديثة تقوم على تفعيل وتجسيد سياسة القرب والتواصل مع المواطنين وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها وتحديث البنايات الشرطية وعصرنة طرق عملها.

وتابع بلحاج أن هذه المنطقة الأمنية الجديدة تندرج ضمن مخطط تأهيل البنيات الشرطية بمدينة سلا في إطار إستراتيجية شمولية للمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى الارتقاء بمصالحها إلى مصاف المرافق العامة الشرطية العصرية التي تحسن الاستجابة إلى حاجيات المواطنين من الأمن والطمأنينة، وتقدم لهم خدمات تنطبق عليها معايير الإتقان والجودة.

وتنضاف هذه المنطقة الأمنية الجديدة إلى المناطق الثلاث الموجودة بكل من سلا الجديدة والعيايدة وبطانة، بما يؤدي إلى تعزيز الهيكلة الأمنية على مستوى النفوذ الترابي لهذه المدينة.